P U B L I C



BOCA FINALISTA A pesar que no jugó bien y fue superado por Racing en el balance global del juego, Boca Juniors se convirtió ayer en el primer finalista de la Copa de la Liga Profesional. Después que los 90 minutos terminara sin goles (a La Academia le faltó contundencia), el Xeneize sacó boleto en la definición por penales gracias a las conversiones de Rojo, Izquierdoz, Fernández, Benedetto, Villa y Varela. Solo falló Salvio, quien tuvo en sus pies la victoria en la última ejecución de la tanda de cinco, tras el yerro de Copetti. Finalmente fue Varela el que sentenció el pleito, tras el remate desviado de Insúa. En el conjunto de Avellaneda fue titular el campanense Leonardo Sigali, quien tuvo una sobria actuación y fue uno de los puntos altos de los dirigidos por Fernando Gago, que se despiden del certamen sin haber perdido ninguno de sus 16 partidos.



HOY CONOCERÁ RIVAL Esta tarde se definirá el segundo finalista de la Copa de la Liga Profesional: desde las 16.00 horas se medirán Tigre y Argentinos Juniors en la otra semifinal del torneo. El encuentro se disputará en el estadio de Huracán. LIVERPOOL CAMPEÓN Después de igualar 0-0 en el tiempo regular, Liverpool se consagró campeón de la FA Cup de Inglaterra tras vencer 6-5 a Chelsea en la definición por penales. DOBLETE DE MESSI Por la 37ª y anteúltima fecha de la Ligue 1 de Francia, Lionel Messi marcó los primeros dos tantos de la goleada del PSG, que le ganó 4-0 a Montpellier. Y el tercero fue obra de otro rosarino, Ángel Di María. MÁS GOLES ARGENTOS Lucas Alario y Exequiel Palacios, para Bayern Leverkusen en la Bundesliga; y Nahuel Molina, para Udinese en la Serie A de Italia, también convirtieron ayer. Los tres son parte de la lista previa que dio Lionel Scaloni para la "Finalísima" frente a Italia. ¿HABRÁ CAMPEÓN? La Serie A de Italia puede coronar nuevo monarca hoy, en la 37ª y anteúltima fecha. A las 13.00, Milan (80 puntos) recibe a Atalanta y en caso de ganar obligará a Inter (78) a sumar también de a tres en su visita a Cagliari. PRIMERA B METRO En el inicio de la 14ª fecha del Apertura, Defensores Unidos cayó 1-0 como local con Deportivo Merlo. Además jugaron: Villa San Carlos 3-1 Colegiales, Deportivo Armenio 0-0 J.J. Urquiza y San Miguel 1-1 Cañuelas. Hoy se miden: UAI Urquiza vs Acassuso, Dock Sud vs Argentino (Q) e Ituzaingo vs Los Andes. PRIMERA D Mercedes consiguió su primer punto en la historia de AFA al igualar 1-1 con Deportivo Paraguayo por la 2ª fecha del Apertura. Además, Central Ballester vivió una jornada histórica: volvió a su cancha de José León Suárez y lo festejó con victoria 1-0 sobre Sportivo Barracas. También jugaron: Argentino (R) 2-1 Cambaceres y Yupanqui 1-1 Juventud Unida. Mañana se miden: Centro Español vs Muñiz. UAI, IMPARABLE Por la 11ª fecha de la Primera A Femenina, UAI Urquiza venció ayer 1-0 como visitante a River Plate y logró su décima victoria en diez presentaciones. Así mantuvo su ventaja sobre Boca (29), que derrotó 2-0 a Lanús.