Luchó todo el ST por llegar al empate y lo alcanzó recién a los 44 minutos, incluso después de desperdiciar un penal. En la primera parte había comenzado ganando, pero Almirante Brown se lo dio vuelta en una ráfaga, justo antes del entretiempo. Buen punto para el Violeta, que el sábado tendrá la oportunidad de refrendarlo cuando recibá a Gimnasia (J). Después de quedar libre en la 14ª fecha y ver cómo se desarrolló toda la 15ª, Villa Dálmine salió a jugar anoche en el estadio Fragata Presidente Sarmiento sabiendo que, a pesar de la inactividad, no había caído en zona de descenso y que sumar era valioso. Y terminó siendo todavía más valiosa la forma en la que lo consiguió: llegó al 2-2 en el cierre del encuentro, después de un segundo tiempo en el que fue superior a su rival por entrega y actitud y por la cantidad de situaciones de gol que generó a partir de ese empuje. Entonces quedó claro que a este equipo no le sobra jerarquía, pero que puede suplirlo con despliegue y sacrificio. Porque el Violeta se repuso a golpes duros en ese complemento. En primera instancia, porque en el primer tiempo estuvo arriba en el marcador hasta los 45 minutos, pero se fue al entretiempo 2-1 abajo porque Almirante Brown le marcó por duplicado en los instantes finales. Y después, ya en la segunda mitad, también se repuso a las chances claras que desperdició, incluido el penal que Haberkorn estrelló contra el palo derecho del arquero Martínez. De allí que el punto tenga un doble valor: por lo estadístico y lo anímico. Y porque, en una cancha pesada, los dirigidos por Carlos Pereyra terminaron dejando otra imagen física (de mucha mayor entereza) después del parate por la fecha libre que el cuerpo técnico aprovechó para hacer una puesta a punto en ese aspecto. En cuanto a lo futbolístico, apuntando a lo individual, volvió a quedar la sensación que Camisassa es mucho más importante en el mediocampo que en la defensa ("Jetín" lo utilizó anoche como líbero en la línea de cinco defensores que planteó ante el Mirasol); que es fundamental que Tello pise el área rival; que D´Angelo es, a su manera, el termómetro del equipo en ofensiva; y que Díaz se siente más cómodo como punta que como extremo con responsabilidades en el retroceso. En el debe quedaron cuestiones como la cantidad de infracciones cometidas en la primera parte (de una pelota parada llegó la igualdad de Almirante); la falta de una tenencia defensiva del balón para cuidar el marcador en el tramo final de la primera parte; y las dificultades para cerrar las opciones de gol generadas en el segundo (Haberkorn, reemplazante del lesionado Juan Pablo Zárate, no estuvo fino, pero hizo un tremendo trabajo de desgaste contra los centrales). Igualmente, lo dicho: por sobre esas cuestiones termina sobresaliendo la entrega y la insistencia que tuvo el equipo. Y el premio que obtuvo por ello. Claro está: el próximo sábado deberá darle mayor valor cuando reciba a Gimnasia de Jujuy. Y para ello tendrá que ponerle fin a su sequía en Campana. EL PARTIDO Dos modificaciones obligadas realizó Pereyra en el once titular: Camisassa y Agüero por Bertochi (suspendido) y Sangiovani (lesionado). Pero la principal variante respecto a la última presentación fue táctica: Camisassa se plantó como líbero y el dibujo táctico fue 5-3-2, con Alberione y Martínez sobre las bandas, Tello y D´Angelo a los costados de Agüero y con Díaz y Haberkorn como dupla de ataque. Y en el arranque, el Violeta lució bien plantado: la pelota pasó por D´Angelo y, además, Díaz tuvo un par de opciones para explotar su velocidad por las bandas. Sin embargo, una vez que se afirmó en el campo, Almirante pasó a dominar las acciones, forzando múltiples pelotas paradas (fue amonestado Martínez entre esas faltas). Incluso, en una de ellas, Diego García sacudió el segundo palo con una ejecución cargada de rosca. Ese remate y un cabezazo de Monzón que Sosa controló arrojándose contra su palo derecho confirmaron ese mejor andar del local. La Fragata se sustentaba en el manejo del "Guri" García y Núñez en la mitad de cancha y las proyecciones de Ramiro Fernández (surgido del predio Héctor Fillopski). En contrapartida, cuando tenía que defenderse, no daba muestras de firmeza, por lo que Villa Dálmine lograba llegar hasta las inmediaciones del área rival cuando progresaba (con criterio) a balón dominado. Así, sobre los 25 y desde la izquierda, el elenco campanense probó con un par de centros que causaron zozobra en el fondo Mirasol. Y de esa manera llegó la apertura del marcador: D´Angelo guapeó sobre la izquierda y sirvió el centro para la aparición de Tello, quien controló con el pecho en el corazón del área y definió de zurda, contra el travesaño, arrojándose al piso ante el intento de achique de Martínez. Con la ventaja en el marcador, aparecieron nervios en el local y se afianzó el trabajo del conjunto de nuestra ciudad, cuya fórmula parecía muy clara: volcar el juego hacia la izquierda y sorprender con las llegadas de Tello y Alberione al área. Y cuando el partido estaba planchado y no pasaba nada, ya sobre los 45 minutos, una falta innecesaria le dio a Almirante una oportunidad para llegar al área. Y no solo para llegar, sino para facturar: tras la buena ejecución de "Guri" García apareció solo Barrionuevo para cabecear al gol por el segundo palo, casi desde el borde del área chica. El golpe anímico fue diametralmente opuesto para ambos equipos: Dálmine dudó y la Fragata fue por más en los tres minutos de adición que dio Viñas (amonestó a Sosa por demorar en esa primera parte). Entonces, a los 47, un rebote desorientó a Gómez, Camisassa y Moreyra y, a sus espaldas, se escapó Chávez, quien chocó con el achique de Sosa y fabricó el penal que Diego García cambió por gol para el 2-1. De esa manera, en apenas unos minutos, al Violeta no solo se le escapaba la ventaja, sino que quedaba abajo en el marcador en tan solo un par de descoordinaciones defensivas. En el complemento, los dirigidos por Pereyra salieron con decisión, pero esta vez utilizaron el sector derecho para progresar en el campo con mucha verticalidad, producto de la velocidad de Alberione y Díaz y aprovechando las ventajas que el local daba en el retroceso. Y por esa vía logró profundizaciones y un par de córners. De uno de esos tiros de esquina, tras una mala salida de Martínez, Camisassa tuvo el gol, pero su puntinazo pegó en Tello cuando el arquero estaba fuera de acción y sobre la línea había dos defensores. Por momentos sin claridad, pero el Violeta siguió yendo. Y así generó un penal (mano de Barrionuevo ante el acecho de Díaz). Sin embargo, la fortuna no lo acompañó: Haberkorn pateó esquinado, a la derecha de Martínez, quien alcanzó a rozar el balón, que pegó en el palo y cruzó luego el área chica en dirección opuesta. Cuatro minutos después, el "9" tuvo su revancha en una pelota que quedó boyando en el área, pero su media vuelta, desde una inmejorable posición, salió muy alta (la pelota no llegó a bajarle para entrarle de lleno). Y en busca de ese empate que se negaba, Pereyra se la jugó con los ingresos de Nouet (salió Martínez) y Franzoni (por Agüero). Así, su equipo quedó plantado 4-2-4 y a través de largos pelotazos complicó una y otra vez a un rival que tuvo muchos problemas para defenderse. Y a pura insistencia, a los 36 tuvo otra chance clarísima: Díaz probó de media distancia, rebotó en un defensor y le quedó servida a Franzoni, que definió ancho por el segundo palo. A esa altura, era inmerecido que Villa Dálmine terminara con las manos vacías. Por el esfuerzo y la actitud que demostró para ir por el empate más allá de sus limitaciones y, también, por lo poco (y nada) que hizo Almirante en la segunda parte (tuvo un solo contragolpe claro que Morerya salvó con un oportuno cierre cuando Brítez Ojeda quedaba solo para empujarla). Y la justicia llegó a los 44 minutos: tras un centro desde la izquierda de Nouet y luego de un remate de Camisassa que rebotó en un defensor, el balón le quedó sobre la derecha a D´Angelo, quien mandó otro centro con tanto veneno que la pelota terminó picando y colándose contra el palo derecho de Martínez después de pasar entre defensores y atacantes que no pudieron desviarla. El 2-2 hizo justicia a la entrega del elenco campanense y a las oportunidades de gol generadas por uno y otro equipo. De hecho, Haberkorn fue a buscar la pelota al fondo de la red y apuró la reanudación del juego, dejando en claro la confianza que tenía el Violeta respecto a lo que estaba haciendo. Sin embargo, ya no pudo volver a atacar. Por el contrario, los últimos avances fueron de Almirante, que alcanzó a meter la pelota un par de veces en el área de Sosa, pero sin generar peligro y con los reproches que bajaban desde la tribuna. Es que el empate fue un castigo al flojo segundo tiempo del equipo de Fabián Nardozza (ocho fechas sin ganar). En cambio, para Villa Dálmine resultó un premio al esfuerzo y a la insistencia. Una actitud que puede ser fundamental para iniciar esa levantada que el equipo tanto necesita para escaparse de la zona roja.

El VENENOSO CENTRO DE D´ANGELO SE METE POR EL SEGUNDO PALO TRAS PICAR EN EL ÁREA Y NO SER DESVIADA NI POR DEFENSORES NI ATACANTES. FUE EL 2-2 FINAL.



SÍNTESIS DEL PARTIDO ALMIRANTE BROWN (2): Ramiro Martínez; Leonardo Flores, Agustín Dattola, Alan Barrionuevo, Ramiro Fernández; Patricio Núñez, Marcos Brítez Ojeda, José Luis García, Diego García; Cristian Chávez y Florián Monzón. DT: Fabián Nardozza. SUPLENTES: Manuel Peralta, Ian Rasso, Marcelo Vega, Leandro Guzmán, Gastón Scisci, Nicolás Luján y Víctor Gómez. VILLA DÁLMINE (2): Alan Sosa; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Braian Camisassa, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Federico Haberkorn. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Francisco Salerno, Gino Olguin, Valentín Albano, Franco Costantino, Nicolás González, Francisco Nouet y Juan Cruz Franzoni. GOLES: PT 30m Laureano Tello (VD), 45m Alan Barrionuevo (AB) y 49m José Luis García (AB), de penal. ST 44m Ezequiel D´Angelo (VD). CAMBIOS: ST 18m Luján x Chávez (AB) y Guzmán x Núñez (AB); 23m Gómez x Flores (AB); 25m Nouet x Martínez (VD); 29m Rasso x Fernández (AB); 32m Franzoni x Agüero (VD); 38m González x Díaz (VD) y Albano x Alberione (VD). AMONESTADOS: J.L. García y Barrionuevo (AB); Martínez, Sosa, D´Angelo, Gómez y Camisassa (VD). INCIDENCIA: ST 21m Haberkorn (VD) estrelló un penal en el palo. CANCHA: Almirante Brown. ÁRBITRO: Nahuel Viñas.

LA DEFINICIÓN DE LAUREANO TELLO PARA ABRIR EL MARCADOR: DE ZURDA, ARROJÁNDOSE AL PISO, PARA UBICAR LA PELOTA CONTRA EL TRAVESAÑO Y DEJAR SIN EFECTO LA ESTIRADA DE RAMIRO MARTÍNEZ.





HABERKORN HIZO UN GRAN DESGASTE CONTRA LOS CENTRALES DE ALMIRANTE, PERO FALLÓ EN LA DEFINICIÓN: ESTRELLÓ UN PENAL EN EL PALO Y ELEVÓ ESTA MEDIA VUELTA MUY CLARA CUANDO EL JUEGO ESTABA 1-2.





EN ESTA ACCIÓN, BARRIONUEVO METIÓ LA MANO ANTE EL ACECHO DE DÍAZ Y EL ÁRBITRO VIÑAS MARCÓ EL PENAL QUE HABERKORN ESTRELLÓ CONTRA EL PALO.



GIMNASIA (J) LE PUSO UN FRENO A BELGRANO La buena racha de Belgrano de Córdoba se terminó en Jujuy, donde Gimnasia lo venció 1-0 (segunda victoria en fila del Lobo, que inició una recuperación desde la llegada de Darío Franco a la conducción técnica). Igualmente, el Pirata sigue cómodo en la cima: suma 34 puntos y mantiene cinco de ventaja sobre San Martín de Tucumán (empató 1-1 como visitante con Agropecuario), teniendo en cuenta, además, que el Ciruja todavía no quedó libre. Y del lote de equipos que intenta meterse en la pelea por esas primeras posiciones ganaron Brown de Adrogué (2-1 como visitante a Sacachispas), Instituto (2-1 como local a Defensores de Belgrano) y Chacarita (3-0 a Mitre en Santiago del Estero). En tanto, entre los equipos que vienen sufriendo el campeonato, hubo dos que lograron alivios importantes: Ferro Carril Oeste (1-0 a Guillermo Brown como local) y Temperley (1-0 a Güemes de Santiago del Estero en el Beranguer) sumaron de a tres y tomaron distancia de la zona roja que ocupan Santamarina y Tristán Suárez (hoy completa los 45 minutos restantes de su duelo ante Deportivo Maipú de Mendoza). Los demás resultados de esta 15ª fecha fueron: Deportivo Madryn 2-0 Gimnasia (M), Almagro 1-1 San Martín (SJ), Deportivo Maipú 0-1 Estudiantes (BA), Quilmes 2-0 Santamarina, Flandria 0-0 Deportivo Riestra, Alvarado 0-3 Chaco For Ever, Estudiantes (RC) 2-1 San Telmo, Independiente Rivadavia 1-0 Atlético de Rafaela, Nueva Chicago 1-0 Atlanta y Deportivo Morón 0-0 All Boys.

