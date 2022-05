Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 17/may/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 17/may/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Temas:

Aunque mereció mejor suerte, cayó 1-0 como local ante Victoriano Arenas. El Portuario, que lleva siete fechas sin marcar, falló un mano a mano y también desperdició un penal, entre otras situaciones. Y cuando logró convertir, le anularon el tanto por un offside que no pareció. Así cosechó su quinta derrota consecutiva y llegó a diez partidos sin victorias. El encuentro que disputó el domingo frente a Victoriano Arenas terminó siendo una pintura del momento que atraviesa Puerto Nuevo: la fragilidad defensiva y la impotencia ofensiva se combinaron claramente y, así, el conjunto de Valentín Alsina, que arrastraba una racha de ocho juegos sin triunfos, se llevó tres puntos del estadio Carlos Vallejos a pesar de casi no haber atacado a lo largo de los 90 minutos. El Portuario fue claro dominador de la primera parte, pero no supo aprovechar las múltiples pelotas paradas que tuvo a su favor (a diferencia de sus rivales en fechas anteriores) ni tampoco un mano a mano que el arquero Ramírez le tapó a Cajes con el rostro. Y en el complemento, CAVA lo castigó en la única profundización clara que tuvo en todo el encuentro (Acosta definió tras ganar fácilmente las espaldas de Lara-Godoy), mientras el Auriazul no pudo marcar siquiera de penal (Ramírez desvió una esquinada ejecución de Martínez). Y cuando sí logró convertir, el árbitro Molina anuló la conquista de Ritacco a instancias de sus asistentes Ruiz por un supuesto offside que no pareción. Sí: los fallos arbitrales tampoco vienen ayudando al elenco campanense, pero la extensa y negativa racha en la que está inmerso no es producto de decisiones ajenas. Está principalmente en las áreas: en la capacidad de defender la propia y de lastimar en la ajena. Y hoy, este Puerto Nuevo no tiene éxito en ninguno de esos ítems, tal como se observó ante Victoriano Arenas. Así, el domingo acumuló su quinta derrota consecutiva, su séptimo partido sin convertir y su décimo encuentro sin victorias. De esa manera, solo ha cosechado 2 de los últimos 30 puntos y, por ello, se encuentra hundido en el fondo de la tabla. Su único "consuelo" es que El Porvenir tampoco despega (perdió 2-0 con Deportivo Español) y le ofrece todavía compañía en la línea de los 6 puntos. Claro está: eso no alcanzará para conseguir la ansiada permanencia. EL PARTIDO En esta oportunidad, Toloza no realizó modificaciones en el once titular respecto a la presentación anterior y, en cuanto a lo táctico, el 4-1-4-1 se vislumbró claramente, con Serrano más cerca de Martínez sobre la izquierda y con Ritacco soltándose para romper líneas por sorpresa e ir a buscar detrás de Cueto. Y de entrada se advirtió la decisión del Portuario de presionar contra el área rival. Incluso, en menos de 5 minutos dispuso de dos pelotas paradas que llevaron peligro: antes del minuto de juego, una media vuelta de Godoy fue controlada por Ramírez; y a los 4, una buena ejecución de Serrano desde un costado del área no alcanzó a ser desviada por Cueto. La verticalidad a la que apostaba el campanense también generó peligro a los 5 minutos: un pase filtrado de Martínez para el pique al vacío de Ritacco generó muchas dudas, porque en su rápida salida para achicar, el arquero visitante pareció derribar al 8, quien intentó eludirlo en el control. En ese arranque, Puerto Nuevo fue dominador del juego: presionaba, recuperaba rápido (Victoriano Arenas no encontraba pases para progresar) y lograba avanzar en terreno ajeno. Y así siguió sumando pelotas paradas que logró meter con peligro en las inmediaciones de Ramírez (dos córners y un tiro libre que Serrano jugó por abajo con Redondo, que fue tapado cuando intentaba meter el buscapié). Pasados los 20 minutos, el dominio local se mantuvo, pero empezó a mostrar complicaciones para avanzar hasta el área rival, porque Victoriano ajustó mejor las marcas y ya no concedió infracciones. Y porque el estado del campo de juego no ayudaba a las combinaciones por abajo. Incluso, a los 28, la visita remató por primera vez al arco de Balbuena (buen derechazo de Barrios que salió ancho). Entonces, los últimos 15 minutos de esa primera parte se hicieron desprolijos, con muchas imprecisiones por ambos lados. Igualmente, en ese contexto, el Auriazul, que siempre se mostró más agresivo, generó la mejor situación de gol: tras una recuperación, Martínez filtró un gran pase para la escapada de Cajes, quien quedó mano a mano con Ramírez, que salió hasta el borde del área grande y tapó la definición del delantero con su rostro. Para el complemento, el entrenador visitante realizó tres modificaciones, dejando en claro que tampoco le había gustado la imagen que dejó su equipo en la primera etapa. Y al minuto de juego, en una pelota parada, el CAVA llegó al gol, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. La respuesta fue casi inmediata: a los 2 minutos, Ritacco se escapó por izquierda y, llegando casi al fondo, pinchó un centro que ningún compañero alcanzó a soplar para mandar al fondo de la red. El juego lució más abierto en el inicio de este segundo tiempo, porque Victoriano Arenas salió a pelear más adelante el partido. Y eso, aunque no le permitió dominar las acciones, le pagó dividendos. A los 7 minutos, después que Serrano intentara un pase largo para el pique de Ritacco, la contra fue letal: desde el círculo central, Saieva pinchó la pelota a espaldas de Lara y Godoy y por allí apareció Acosta, que definió por debajo de las piernas de un Balbuena que salió lejos, sin el mismo éxito que había tenido Ramírez ante Cajes en la primera parte. Y en un encuentro entre dos equipos que transitaban presentes sumamente adversos, el gol tuvo un impacto anímico significativo: le dio tranquilidad y confianza al Guapo de Valentín Alsina, al tiempo que el Portuario entró en un estado de nervios que no favoreció sus intenciones. Sobre los 18, después de un peligroso tiro libre en el que Serrano no pudo superar la barrera, Toloza mandó a la cancha a Lojda y Maciel en busca de mayor presencia ofensiva. Y cuatro minutos tuvo réditos esa búsqueda: Redondo lanzó el pase largo desde la mitad de la cancha, Ritacco escapó solo y alcanzó a puntear el balón antes que la salida lejana de Ramírez, quien lo terminó derribando. Tras la sanción del árbitro Molina, Martínez picó rápido a buscar el balón y se adueñó de la pelota a pesar de la insistencia de Cueto para hacerse cargo del penal. Y como suele ocurrir casi siempre después de una discusión por la ejecución, el resultado fue esquivo. El 10 pateó esquinado, contra el palo derecho del arquero, quien se arrojó a ese sector y alcanzó a desviar el remate. Sí: ni desde los doce pasos pudo el Portuario romper su sequía goleadora. Igualmente, siguió buscando y buscando. A los 29, Cueto no alcanzó a cabecear dentro del área chica un buen centro de Lojda. Y un minuto después, el árbitro Molina le mostró la segunda amarilla a Merlo y el CAVA quedó con un hombre menos. De allí en más, la pelota fue prácticamente monopolio del equipo campanense, que fue contra el arco de Ramírez con más amor propio que ideas. Y a los 40 logró convertir: Ritacco picó por enésima vez a espaldas de la última línea, recibió de Negro Villarreal, controló con el pecho y definió cruzado de zurda. Sin embargo, el asistente Ulises Ruiz levantó la bandera y Molina marcó un offside que no pareció. Fue otro golpe a un equipo que, además de no poder convertir, sigue también sin ese toque de fortuna necesario para dar vuelta una racha adversa a la que no le encuentra la vuelta.

LOS ONCE TITULARES DE PUERTO NUEVO FRENTE A VICTORIANO ARENAS. EL DT TOLOZA REPITIÓ FORMACIÓN RESPECTO AL DUELO ANTE CLAYPOLE. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo; Lucas Cajes, Enzo Ritacco, Julio Serrano, Rodrigo Martínez; y Gastón Cueto. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Yamil Durán, Santiago Ojeda, Eliseo Aguirre, Pablo Negro Villarreal, Selem Lojda y Maximiliano Maciel. VICTORIANO ARENAS (1): Damián Ramírez; Matías Gómez, Diego Fassi, Manuel Brandón, Rodrigo Crupi; Mauro Romay, Fernando Barrios, Claudio Saieva, Lucas Urán; Gustavo Fernández y Sergio Salomone. DT: Emmanuel Ibáñez. SUPLENTES: Damián Trinajstic, Enzo Lezcano, Milton Castagna, Isaac Merlo, Kevin Fabián, Maximiliano Acosta y Diego Leguiza. GOL: ST 7m Maximiliano Acosta (VA). CAMBIOS: ST Lezcano x Brandón (VA), Acosta x Fernández (VA) y Merlo x Urán (VA); 13m Ojeda x Lara (PN); 15m Leguiza x Salomone (VA); 18m Lojda x Cajes (PN) y Maciel x Serrano (PN); 34m Durán x Pulido (PN) y Negro Villarreal x Martínez (PN); 38m Fabián x Barrios (VA). AMONESTADOS: Lara y Pulido (PN); Fernández, Salomone y Fassi (VA). EXPULSADO: ST 30m Merlo (VA), por doble amonestación. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Martín Molina. MEZA Y PENTIMALLI, LESIONADOS Dos jugadores de Puerto Nuevo que venían siendo titulares, se perdieron el domingo su segundo encuentro consecutivo. El delantero Alexander Meza padece una distensión muscular, mientras el mediocampista Emanuel Pentimalli arrastra un esguince. En tanto, a las bajas del arquero Ulises Di Sandro y del mediocampista Martín Herceg, en las últimas semanas se sumó también la salida del delantero Leandro Fleita, quien arrancó la temporada como titular en los primeros partidos y después no volvió a tener minutos.

ESPAÑOL ALCANZÓ A MIDLAND EN LA CIMA La 15ª fecha del Torneo Apertura fue un nuevo ejemplo de las dificultades que viene teniendo cada equipo que llega a la cima de las posiciones. Esta vez fue Midland el que lo sufrió: el Funebrero alcanzó a rescatar un empate 1-1 en su visita a San Martín de Burzaco después de ir perdiendo 1-0. Esto lo aprovechó Deportivo Español, que superó 2-0 como visitante a El Porvenir y lo igualó en la primera posición (ahora ambos tienen 26 puntos). Por detrás, con 24, quedaron Excursionistas (2-2 con Lamadrid) y Real Pilar (1-1 con Liniers). Los demás resultados fueron: Leandro N. Alem 0-0 Central Córdoba (R), Berazategui 0-1 Atlas, Argentino (M) 0-2 Claypole y Laferrere 0-0 Luján. La próxima fecha se jugará íntegramente el próximo fin de semana. El sábado se medirán: Liniers vs San Martín (B), Central Córdoba (R) vs Sportivo Italiano y Midland vs El Porvenir. Luego, el domingo jugarán: Luján vs Puerto Nuevo, Victoriano Arenas vs Argentino (M), Claypole vs Berazategui, Atlas vs Lamadrid, Excursionistas vs Real Pilar y Deportivo Español vs Leandro N. Alem.

