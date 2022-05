» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 17/may/2022 de La Auténtica Defensa. Pandemia:

En lo que va de mayo ya se reportaron más de cuatro veces la cantidad de positivos que todo el mes anterior. Tras una semana, la Secretaría de Salud del Municipio de Campana volvió a difundir el parte oficial del estado de la pandemia de COVID-19 en la ciudad. Este lunes fueron informados 65 contagios nuevos. La cifra representa un salto importante en la evolución de positivos, tendencia que ya había sido anticipada por el Municipio durante el fin de semana. "La realidad es que hay un aumento sostenido de casos. Semana a semana se duplican los diagnósticos de Covid, aunque sabemos que también hay circulación de otros virus gripales", explicó Cecilia Acciardi, secretaria de Salud. Ante este panorama, recomendó realizar una consulta médica ante la aparición de síntomas y utilizar el tapabocas en lugares cerrados para evitar contagios. "Hay menos gente que se acerca a realizar el diagnóstico, pero hay que entender que cualquier cuadro viral puede ser Covid. Por eso, las personas que presenten fiebre, dolor de garganta o tos, no deberían exponer al resto y consultar a su médico", dijo Acciardi. El último informe oficial había sido compartido el lunes 9: señalaba la detección de 28 casos, casi el doble que el informe anterior del 2 de mayo, que informaba 15. Así, mayo acumula 108 casos positivos reportados, una cifra más de cuatro veces superior al total de pacientes de COVID detectado a lo largo de abril: 28. La buena noticia es que hace dos meses que no hay una víctima fatal de COVID en el distrito: la última fue informada el 15 de marzo. Ese mes había cerrado con un total de 214 casos acumulados y dos fallecidos. Esto representó apenas el 15% de los contagios reportados en febrero y menos del 3% de los registrados a lo largo de enero. La sostenida reducción de casos positivos, junto a la evolución entre leve y moderada de la mayoría de los casos debido al avance de la inmunización, llevaron a que el intendente Abella determine el uso optativo de tapabocas al aire libre y dentro de las dependencias municipales. Hasta el momento, Campana acumula 26.623 contagios totales desde el arranque de la pandemia en marzo del 2020, más 332 fallecidos. De acuerdo a estas cifras, la tasa de letalidad es del 1,24%.

