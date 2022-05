» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 17/may/2022 de La Auténtica Defensa. Campana participó del Meet Up Argentina







La Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio dijo presente en el encuentro más importante de turismo. Allí, se expusieron las distintas ofertas gastronómicas y de convenciones de la ciudad. La Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio participó del Meet Up Argentina, el encuentro más importante de turismo MICE (Turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones). Allí, convergen los protagonistas de la industria de reuniones, un espacio para que destinos sede, organizadores, prestadores de servicios y clientes creen nuevos vínculos y oportunidades de negocio. Durante la jornada, el Municipio participó de este encuentro a través de más de 30 entrevistas, con organizadores de eventos, laboratorios, empresas internacionales, del mercado americano, brasileño y europeo, dentro del Stand diseñado por la diseñado por Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se asistió a la UFI Latam Conference, organizada por The Global Association of the Exhibition Industry, organización que une a los profesionales de turismo alrededor del mundo, con quienes se analizó la tendencia del mercado de turismo internacional. También se debatió el presente y el futuro de la actividad, dándole voz a sus protagonistas, tanto de Argentina como a nivel mundial, siendo un faro de innovación "Desarrollamos un enfoque regional donde participan los municipios del corredor norte, potenciando el destino MICE, Campana tiene mucho para ofrecer en materia gastronómica, de convenciones", dijo el director General de Producción, Gastón Barrios, quien con el equipo de Desarrollo Económico llevó adelante las entrevistas con diferentes actores vinculados al turismo internacional. Y concluyó: "Más del 70% de las personas entrevistadas quedaron interesadas en realizar alguna actividad dentro de nuestro distrito, esto impacta directamente en los comercios y hoteles, generando mayor cantidad de mano de obra local, la estrategia viene de la mano de lo planteado por el Bureau de Convenciones".

Es el encuentro más importante vinculado al turismo





El director General de Producción, Gastón Barrios, tuvo importantes reuniones para posicionar a Campana como punto de turismo de cercanía





El equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico dijo presente en el Meet Up Argentina



