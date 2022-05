» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 17/may/2022 de La Auténtica Defensa. Karina Sala:

"Mientras el país está a punto de estallar, el Presidente dice que va a ser candidato en el 2023"







La concejal por Juntos, Karina Sala, manifestó su preocupación por la escalada inflacionaria y por la situación económica general que atraviesa el país, y pidió ´´dejar de improvisar´´ a un gobierno nacional que, asegura, ´´no tiene rumbo, y no solo fue abandonado por sus socios electorales sino que le declararon la guerra´´. La inflación acumulada en Argentina, desde la asunción del presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019, supera el 120%, en una gestión que parece estar signada por la improvisación y por la ausencia de un plan económico. Cabe recordar que, en julio del 2020, el primer mandatario declaró al diario británico Financial Times "Francamente, no creo en los planes económicos". Sobre este flagelo, que afecta principalmente a las clases populares, quien se expresó -y con mucha preocupación- fue la concejal de Juntos Karina Sala. ´´El país está a punto de estallar, y el presidente no tiene mejor idea que salir a decir que va a ser candidato en el 2023. Creo que tiene muchos problemas ahora mismo como para estar especulando electoralmente. Alguien tiene que avisarle que su gobierno, por si no se dio cuenta aún, está arrastrando a los argentinos a la pobreza y a la desesperanza´´, expresó. La referente radical considera además que el gobierno nacional ´´está más preocupado por cómo será el próximo capítulo de la novela interna que protagonizan con La Cámpora que en pensar cómo van a sacarnos a los argentinos del dramático escenario económico y social en el que nos pusieron´´. Para graficar este problema de prioridades, Sala fue contundente: ´´Viven en Narnia, si no, no se explica que su preocupación sea 2023 o la disputa de poder que mantienen constantemente con quienes supieron ser sus socios electorales, pero que ahora no solo abandonaron el barco sino que les declararon la guerra´´. La inflación de abril fue del 6%, la más alta en los últimos 30 años, y su efecto más concreto es que los sueldos no alcancen, y que siempre se encuentren retrasados respecto a los aumentos de los precios: ´´Hoy en la Argentina, muchos de aquellos que tienen la dicha de tener un trabajo perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué queda, entonces, para los muchos que tienen trabajo precarizado o, directamente, no tienen? Nuestro país necesita recuperar el rumbo urgente, porque es un hecho que el presidente perdió la brújula hace rato´´ Peso al sombrío panorama, la edil -hija del recordado dirigente Oscar Sala, senador provincial M.C. y dos veces presidente de la U.C.R. local- aún mantiene la esperanza de una ´´reacción´´ de Alberto Fernández y su equipo económico: ´´Estamos a 15 meses del recambio de gobierno, y eso aún es mucho tiempo. Necesitamos que el gobierno deje de improvisar, que haga foco en lo importante, y que sea más empático con el pueblo argentino, que está esperando soluciones y, mientras tanto, pasándola muy mal´´. Como cierre, Sala exigió al gobierno ´´abandonar la fascinación por el relato que compraron y trabajar para que no choquemos de frente´´.



