Edición del martes, 17/may/2022 de La Auténtica Defensa. Impulsado por Alejo Sarna, la Agenda "Malvinas: 40 años" llegó a Campana







A partir de gestiones realizadas por el Director de Cancillería, en la Universidad de Luján Sede Campana el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona dio una charla en el marco de la agenda que tienen como objetivo homenajear a los caídos, reconocer a ex combatientes, y visibilizar la Cuestión Malvinas. Participaron el Rector y el Director de la Universidad. En ocasión de la conmemoración de los 189 años de la ocupación ilegítima de las islas Malvinas por el Reino Unido y como concreción de la iniciativa anunciada por el presidente de la Nación el 19 de noviembre pasado, e impulsado por el Director de Cancillería Alejo Sarna, visitó la ciudad de Campana el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona, en el marco de las acciones dentro de la "Agenda Malvinas 40 años", que tienen como objetivo homenajear a los caídos y reconocer a ex combatientes, veteranos y veteranas de guerra y a sus familias y visibilizar la Cuestión Malvinas en el país y en el mundo. Asimismo, desplegar una acción política y diplomática en el marco de la política de Estado que marca la Constitución Nacional tras el objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino de recuperar el ejercicio de soberanía sobre los territorios argentinos ocupados por el Reino Unido, conforme a los principios del derecho internacional. El evento, que contó con la Presencia del Rector de la Universidad de Lujan Walter Panessi, la Vice Rectora María Ester Leguizamon, y el Director de la Sede Campana Hernan Pirsch, comenzó con las palabras del Director de Organizaciones Intermedias de Cancillería Alejo Sarna quien celebró "que el trabajo y la coordinación que hacemos en conjunto con cada Universidad desde nuestra dirección en las estrategias de internacionalización de las mismas, pueda servir también para que esa articulación la podamos poner a disposición de la agenda "Malvinas, 40 años" en pos de ratificar el compromiso con la causa Malvinas. Pero también nos pone muy contentos que Guillermo (Carmona) nos esté acompañando hoy y pueda recibir la declaración de interés legislativo votada por unanimidad, porque estamos convencidos que, tal como dice nuestro lema, "Malvinas Nos Une", y el ejemplo del trabajo de los concejales que hoy están presente así lo demuestra". Al momento de hablar Carmona, y en conmemoración por los 50 años de la Universidad, el Secretario de Malvinas entregó al Rector de la Universidad una bandera de ceremonia y luego agradeció a la Universidad de Lujan por ser parte de esta agenda "que tiene acciones en todo el país y en el exterior, porque desde nuestra Secretaria enviamos instrucciones a nuestras representaciones que fortalezcan el trabajo sobre la cuestión Malvinas en cada lugar del mundo". "Muchas veces me preguntan, cuando y como vamos a recuperar las Islas, y yo siempre digo que se tienen que cumplir determinadas condiciones: la primera es que mantengamos una posición activa y permanente como política de estado consagrada en la constitución, la segunda que generemos veracidad en el reclamo empezando por el ejercicio pleno de la soberanía de territorios que ya están bajo nuestro control y por último, que se generen condiciones internacionales para que el reclamos argentino tenga mayor impulso global, como lo fue el proceso de descolonización de la década del 60´ " aseguró Carmona. Antes de finalizar la actividad, el Rector de la Universidad Walter Panessi relató todos los hechos que desde la casa académica vienen llevando adelante en el marco de los 40 años de Malvinas, donde ratifican el compromiso de la Universidad en pos de colaborar con la posición Argentina en la causa Malvinas, agradeciendo a los Ex Combatientes presentes de la ciudad de Campana y también de Lujan que integran el equipo de la Universidad, y entregó a Guillermo Carmona un presente en nombre de la Universidad de Luján dando por finalizado el acto. De interés legislativo municipal. A raíz de la presentación de un proyecto de resolución por el Bloque del Frente de Todos en Campana, presidido por la Concejala Soledad Calle, se aprobó en el Honorable Concejo Deliberante por unanimidad la resolución, cuyo documento fue entregado por los concejales que integran el bloque al Secretario de Malvinas Guillermo Carmona, en una muestra de compromiso con la causa Malvinas por parte de los ediles pero también, con la unidad de todos los sectores políticos por la reivindicación de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas. Soledad Calle destacó el hecho y aseguró que "tenemos un compromiso inclaudicable con la causa Malvinas, no solo en ratificar día a día los derechos soberanos sino también planteando la importancia de la unidad de todos los sectores políticos, detrás de una política de estado. Por celebramos que el Concejo Deliberante apruebe, por unanimidad".

Carmona junto a Sarna entregándole a las autoridades de la UNLU la bandera en conmemoración por los 50 años de la Universidad.



