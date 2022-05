» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 17/may/2022 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Trecena de Toj - Energía del 17/5/2022

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip

El sagrado femenino, El jaguar-la magia, la teurgia, visión interna, el tercer ojo, autoconocimiento, percepción, poder interior. Salud, biorritmo, la materia, la reaccion, la amistad. La piedra: el ambar. Metal: bronce. Rige: Musculos y nervios. Waqib´ix día de la madre tierra, de la naturaleza, de la luna, de la mujer. Día para expandir la mente y alcanzar los niveles más altos de conciencia. los poderes psíquicos se ven beneficiados por esta energía. misticismo, astucia, firmeza . el poder de la mente, todo esto será potenciado hoy con la energía del i´x. Si hoy estamos en nuestro eje, es una jornada propicia para establecer relaciones basadas en la claridad, relaciones buenas, y conectando desde nuestra parte sensible sobre todo la relación con nosotros mismos y con nuestras amistades. El día 6 nos conecta también con la materia y ix con el poder, el poder que nos da las posesiones materiales, también nos conecta con la reacción, tratemos de accionar y no reaccionar, para poder controlar nuestro poder, ese poder que hoy nos activa ix también hoy podemos tener más claro nuestro futuro, la visión de futuro será activada. Intuitivos, perceptivos, videntes, sensibles, son características que hoy podemos ver en nosotros más destacadas. Buen día para la investigación y que podemos ver mayor fortaleza física también. Hoy estamos favorecidos por estos poderes mágicos,hace a la mujer muy femenina, energía muy felina, pero ojo que podemos estar muy coléricos, con carácter fuerte, pero irritable. Hoy día para tomar decisiones acertadas, estar prácticos, generosos, vigorosos, astutos,atrevidos, pacientes y ágiles para actuar, muy populares y con mucha energía. Que tengan una mágica jornada!! in lak´ech



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

P U B L I C I D A D