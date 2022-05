» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 17/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

NOCHE DE COPA Este martes comienza la quinta y anteúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y Boca Juniors recibirá a Corinthians desde las 21.30 horas, sabiendo que necesita una victoria para no quedar obligado a vencer a Deportivo Cali en la última fecha (teniendo en cuenta que el equipo colombiano tiene amplias posibilidades de vencer a Always Ready, el jueves como local). A la misma hora se presentará Talleres, pero lo hará como visitante ante Sporting Cristal. Si suma en Perú y Flamengo le gana como local a Universidad Católica de Chile, el elenco cordobés conseguirá su boleto a la próxima instancia. Además, hoy también jugará Estudiantes de La Plata, que visitará a Bragantino en Brasil desde las 19.15, pero con la tranquilidad de saberse ya clasificado a los Octavos de Final (con el empate se asegura el primer puesto).



COPA SUDAMERICANA Solo un equipo argentino se presentará hoy: Banfield recibirá a Universidad Católica de Ecuador desde las 19.15 horas. El Taladro está obligado a ganar y necesita que mañana empaten Santos y Unión La Calera para llegar con vida a la última fecha. TIGRE, EL OTRO FINALISTA El segundo finalista de la Copa de la Liga Profesional también se definió por penales: Tigre superó 3-1 a Argentinos Juniors desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 90 minutos (el Bicho jugó todo el ST con un hombre menos). De esta manera, el Matador de Victoria volverá a disputar una final frente a Boca Juniors en el estadio Mario Alberto Kempes. En el 2019, se quedó con la Copa de la Superliga a pesar que ya estaba descendido. El domingo, desde las 16.00 horas, intentará repetir. PRIMERA B METRO El domingo, Ituzaingó (que ganaba 2-0) empató 2-2 con Los Andes y quedó como único líder con 25 puntos. Eso puede cambiar hoy, cuando Comunicaciones (24 unidades) visite a Fénix (21) desde las 15.35 horas (transmite TyC Sports). PRIMERA D En el cierre de la 2ª fecha, Centro Español empató ayer 0-0 con Muñiz y alcanzó a Muñiz y Argentino de Rosario en la cima de las posiciones (los tres tienen 4 puntos). OBLIGADO A SUMAR En el cierre de la 37ª fecha de la Premier League, Liverpool visitará hoy a Southampton (15.45; ESPN) con la obligación de sumar para mantener vivas sus chances de coronarse campeón. El líder es Manchester City (2-2 con West Ham) con 90 puntos, mientras los de Klopp tienen 86. SIN DEFINICIÓN La Serie A de Italia conocerá a su campeón en la última fecha. En la 37ª, Milan venció 2-0 a Atalanta, mientras Inter superó 3-1 a Cagliari con doblete de Lautaro Martínez. Así, Milan mantuvo sus dos puntos de ventaja y en la última jornada visitará a Sassuolo, al mismo tiempo que Inter recibirá a Sampdoria. EMOTIVA DESPEDIDA Después de siete años en el club, el cordobés Paulo Dybala se despidió ayer de la parcialidad de Juventus en el empate 2-2 contra Lazio. Y lo hizo ante una ovación que lo emocionó hasta las lágrimas. No era para menos tanto reconocimiento: con la camiseta de la Vecchia Signora, el zurdo disputó 292 partidos, marcó 115 goles (noveno máximo goleador de la institución) y ganó 7 títulos.

