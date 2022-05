» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 18/may/2022 de La Auténtica Defensa. Hoy se realiza el Censo Nacional







Por eso, este miércoles fue decretado feriado nacional. Se estima que unas 650 mil personas relevarán 15 millones de viviendas. El Censo Nacional 2022 culminará este miércoles con el tradicional operativo presencial en todas las viviendas del país, con la participación de más de 600 mil personas entre censistas urbanos y rurales y coordinadores nacionales y provinciales, mientras que unas 18 millones de personas ya respondieron el censo digital. "Estamos muy entusiasmados con el operativo ya que es un gran desafío que involucra a 650 mil censistas que estarán en la calle, más la estructura censal que implica los coordinadores", dijo el director del Indec, Marco Lavagna. El objetivo es censar a más de 15 millones de viviendas y a más de 45 millones de personas. "Repartimos más de 300 mil kits censales en todo el país, toda la organización e inversión es muy grande en torno de poder tener esta información esencial", agregó Lavagna en declaraciones a la prensa. Este miércoles 18 de mayo, decretado feriado nacional, se realizará el operativo en las viviendas particulares en las áreas urbanas de todo el territorio argentino, donde las personas censistas realizarán las entrevistas presenciales a quienes no hayan completado el cuestionario digital o solicitarán los comprobantes de finalización del Censo digital, en los casos que corresponda. El Censo consta de cuatro operativos: viviendas rurales, viviendas colectivas (cárceles, hospitales, geriátricos o bases navales), personas en situación de calle y viviendas urbanas que serán censadas este miércoles entre las 8 y las 18 horas. El Censo 2010, la última edición hecha en Argentina, reportó 40.117.096 habitantes y el operativo previsto para 2020 debió postergarse dos años por la pandemia de coronavirus. AVANCE EN CAMPANA Segun informó el lunes el Municipio, más del 30% de los hogares de nuestra ciudad ya completó el Censo de forma digital. Son más de 11.800 vecinos que este miércoles solo deberán dar el código y el dato de cuántas personas viven en esa vivienda al censista. DIEZ PREGUNTAS SOBRE EL CENSO 1- ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. Según el artículo 17 del Decreto 726/2020, que regula todos los aspectos operativos del relevamiento, todas las personas que habitan el territorio nacional tienen que responder las 61 preguntas incluidas en el cuestionario censal. 2- ¿Se tiene que censar una persona que temporalmente está en la Argentina? Solo si residió durante los últimos 6 meses o si piensa fijar residencia por los próximos 6 meses. 3- ¿Qué pasa con quienes den información falsa? El INDEC informó que de acuerdo a la Ley 17.622 aquellas personas que no respondan o mientan sobre los datos brindados, deberán pagar una multa, cuyo valor se actualiza semestralmente. 4- ¿Tiene que ingresar el censista al hogar? No hace falta que el censista ingrese a la casa. Se puede contestar el cuestionario o entregar el código del censo digital en la puerta de la vivienda. 5- ¿Es obligatorio responder todas las preguntas? Sí, según el artículo 17 del Decreto 726/2020. 6- ¿Hay que esperar a la persona censista en la vivienda? Sí. Quienes no puedan estar presentes deben asegurarse de que haya alguien que pueda responder las preguntas o presentar el comprobante de finalización del censo digital. También se puede dejar el código del comprobante a un vecino, encargado o persona de confianza del edificio, o de una casa contigua o lindante. 7- ¿Cómo identificar a las personas censistas? Según lo establecido por el INDEC, los censistas tendrán una pechera con la imagen del censo y una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI). 8- ¿A qué hora comienza el recorrido de los censistas? Entre las 8:00 y las 18hs, los censistas comienzan a recorrer las viviendas de todo el país. No hay un horario exacto en el que visitarán cada una de los hogares. 9- ¿Dónde deben censarse hijos e hijas de padres separados? Se consulta dónde reside una persona habitualmente y no donde pasó la noche anterior, como era en las ediciones pasadas. Para niños o niñas de padres separados, el criterio es que se anoten donde pasen al menos cuatro de los siete días de la semana. 10- ¿Qué actividades estarán afectadas por el censo? Entre las 00:00 y las 20:00 del miércoles 18 de mayo, las actividades que se verán suspendidas son: Actividades culturales como funciones teatrales, de cine o musicales, entre otras, competencias deportivas y todo tipo de espectáculo público; Reuniones públicas que reúnan a mucha gente como boliches o shows, ya sea en interiores o en exteriores; Locales gastronómicos como restaurantes, bares, confiterías, rotiserías, panaderías, entre otros; Comercios de venta al público de productos no esenciales. El transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados y será gratuito para los censistas.

Los censistas tendrán una pechera con la imagen del censo y una credencial con sus datos.





#Ahora Jóvenes censistas ya recorren las calles de Campana. Luego de haber pasado por la instancia de capacitación previa, hoy bajo un sol radiante los grupos llevan adelante su tarea. “Seguro que nos vamos a encontrar con vecinos muy dispuestos" dijeron. pic.twitter.com/pLey08KG64 — Fernando Andrioli (@frandrioli) May 18, 2022 #AHORA Ya se realiza en Campana el capítulo presencial del Censo Nacional, que involucra a más de 600 mil personas entre censistas urbanos y rurales, coordinadores nacionales y provinciales. Relevarán 15 millones de viviendas en todo el país. pic.twitter.com/inDRjkNb4x — Fernando Andrioli (@frandrioli) May 18, 2022

