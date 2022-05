» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 18/may/2022 de La Auténtica Defensa. El Municipio tomó distancia del programa "Acercar" de la plaza Eduardo Costa







Informaron que el operativo forma parte de un programa provincial y que no participó en ninguna instancia ni autorizó el uso del espacio; como tampoco intervino en la asignación de turnos. A raíz de las múltiples quejas y reclamos de vecinos, desde el Municipio aclararon que el operativo "Acercar" que se lleva a cabo en la Plaza Eduardo Costa, forma parte de un programa provincial; en el cual no intervino en la organización ni participó en ninguna instancia. "Los organizadores de este plan provincial no notificaron ni solicitaron permiso para hacer uso del espacio público a fin de desarrollar este evento" explicaron desde el municipio. También aclararon que "tampoco participamos en la asignación de turnos, que se vieron superados por su capacidad de atención". "Es lógico que se junte tanta gente ante la posibilidad de poder hacer el DNI, pasaporte u otros servicios provinciales dado que en Campana son de muy difícil acceso", dijeron los funcionarios municipales. "Quedó a las claras que este operativo provincial se llevó a cabo con pésimas condiciones organizativas, sin contemplar ningún tipo de situación; ya sea baños químicos o la provisión de una infusión caliente con respecto a los vecinos que estban haciendo la cola bajo la lluvia y el intenso frío" remarcaron fuentes municipales.

"Quedó a las claras que este operativo provincial se llevó a cabo con pésimas condiciones organizativas, sin contemplar ningún tipo de situación", señalaron desde el Municipio.



P U B L I C I D A D