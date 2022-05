» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 18/may/2022 de La Auténtica Defensa. Petroleros lograron un aumento para la rama del gas licuado







La Federación que conduce el campanense Pedro Milla cerró así la paritaria 21-22 y un nuevo rubricó un acuerdo semestral. En nuestra región, las subas benefician a trabajadores de empresas como Extra Gas y Zapiola Gas. La Federación Argentina Sindical de Petróleo y Gas que conduce el campanense Pedro Milla informó que se llegó a un acuerdo de actualización salarial para la rama del gas licuado. En nuestra zona, el impacto se verá reflejado en los salarios de trabajadores de empresas como Extra Gas, en Las Campanas, y Zapiola Gas de Zárate. Asimismo, es beneficiado el personal de Benavides, Pablo Nogués, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Pilar, General Rodríguez, San Andrés de Giles, Mercedes, San Antonio de Areco, Pergamino, Ramallo, San Pedro, Baradero y San Nicolás. Así lo informó el Sindicato de Petróleo y Gas Privado a La Auténtica Defensa. "Nuestra Federación procedió al cierre de la paritaria 2021-2022 y a la firma de un acuerdo semestral por la paritaria 2022-2023 de la Rama Gas Licuado (CCT 592/10), en el marco de las negociaciones colectivas con las cámaras empresarias del sector", informaron desde la Federación Argentina Sindical. Por la Paritaria 2021-2022, se fijó un incremento salarial del 22,82% a partir del 1 de abril "en concepto de revisión salarial para recuperar los puntos perdidos por inflación en el período 1 de mayo de 2021 - 30 de abril 2022". A su vez, en relación a la paritaria 2022-2023, se optó por un acuerdo semestral del 30% (mayo/octubre) a pagarse en tres tramos: 10% a partir de mayo, 10% a partir de julio y 10% a partir de septiembre. Los aumentos se calcularán sobre los salarios vigentes a abril de 2022, informó la Federación. También se acordó una instancia de revisión salarial en octubre próximo. "Al mismo tiempo, se dispuso el pago de una suma extraordinaria por única vez y no remunerativa de $25.000 a abonar junto a los haberes de agosto del 2022", añadió la central petrolera. Y comentó: "De esta manera, hemos concreado un exitoso proceso de recomposición salarial que equipara los valores inflacionarios permitiendo un recupero de poder adquisitivo de los salarios y aplicar un incremento por seis meses en la paritaria vigente que garantiza una instancia de revisión para definir nuevas subas". "Una vez más, la FASiPeGyBio cumple con el compromiso de cuidar el salario y el empleo de los trabajadores, en este caso, de los compañeros de la Rama Gas Licuado", concluyó.

