Viajaba mano a provincia y luego de tocar a un camión, despistó en el kilómetro 62 de la Ruta 9. Un Peugeot 308 terminó sobre un campo sin mejoras ayer por la mañana, en las inmediaciones del kilómetro 62 de la ruta Panamericana. Según trascendió, el conductor del vehículo que transitaba en dirección a nuestra ciudad, se quedó dormido e impactó por aproximación con un camión, para luego despistar hacia la derecha. Tanto el hombre como su acompañante, quien presentaba un corte en el cuero cabelludo, fueron trasladados hasta el hospital municipal donde fueron asistidos. En el lugar estuvieron presentes efectivos del Destacamento Alto Los Cardales, Bomberos Voluntarios, SAME y personal del concesionario vial.

El hombre y la mujer que viajaban el auto fueron trasladados hasta el hospital municipal.

#Dato choque y despiste en cercanías de Sofitel. Esta mañana en #Panamericana entre el Km 61 y 62 mano a provincia, un Peugeot 208 choca contra un camión y despista y cae el zanjón un hombre y una mujer trasladados por Bomberos y SAME al hospital. CP zona 9. Fotos @infozc pic.twitter.com/HMZqAnbkbp — Daniel Trila (@dantrila) May 17, 2022

