» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 18/may/2022 de La Auténtica Defensa. Joven desaparecido en Bahía Blanca fue encontrado en Campana







Tiene 28 años y faltaba de su hogar desde el 27 de abril. Efectivos de la Comisaría lo identificaron luego de abordarlo al encontrarse en situación de calle. Durante una recorrida de prevención de ilícitos realizada ayer, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Campana abordaron a un sujeto en situación de calle y al identificarlo pudieron constatar que se trataba de Isaísas Vargas, de 28, quien es buscado por ausentarse de su hogar el pasado 27 de abril sin razón aparente, luego de regresar de una iglesia pentecostal del barrio Villa Harding Green, en la ciudad de Bahía Blanca. "El empezó a ir a la iglesia hace cinco años. El miércoles a la mañana volvió a lo de mi papá, porque él está viviendo en Villa Rosario, y dijo que ´Dios que lo había mandado a buscar una llave´. Esa fue la última vez que se vio y de ahí no supimos más nada de él", expresó una de sus hermanas al respecto cuando radicaron la denuncia el pasado 5 de mayo. Desde la Comisaría de Campana se comunicaron telefónicamente con el Dr. Daniel Marino, Instructor de la UFI 20 de Bahía Blanca, quien dispuso las diligencias de rigor.

Dijo que Dios que lo había mandado a buscar una llave y no se supo más de él hasta ayer.



P U B L I C I D A D