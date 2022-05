» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 18/may/2022 de La Auténtica Defensa. Hasta el Viernes:

El Jueves no aparecerá La Auténtica Defensa







En razón del Feriado Nacional del miércoles 18 con motivo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, La Auténtica Defensa no aparecerá el próximo jueves; retomando el habitual contacto con los lectores el viernes 20. Hasta el viernes:



P U B L I C I D A D