Marcelo Fioranelli encabeza la Lista "Participación para un Colegio Abierto"

Este viernes los matriculados del Colegio de Abogados Zárate Campana renovarán autoridades para los próximos dos años. Dialogamos con el Dr. Marcelo Fioranelli, actual presidente de la institución, quien se postula para un nuevo mandato acompañado por matriculados de todo el departamento judicial. "Los abogados y abogadas del departamento judicial saben del compromiso y el amor con el que trabajamos. Esa pasión nos permite renovar permanentemente las propuestas que tienen lineamientos muy claros. Por un lado, la capacitación y la oferta académica de excelencia, que nos lleva a brindar centenares de cursos año a año en todas las ramas del derecho. Por otra parte, la articulación permanente con el poder judicial departamental para mejorar el ejercicio de la profesión. Esto se traduce en hechos concretos como el de lograr mejorar los procedimientos en los Juzgados, hasta en conseguir un inmueble para que se ponga en marcha un Polo Judicial- como el de Zárate. El debate y la participación directa de los matriculados y matriculadas, fundamentalmente a través de las comisiones profesionales que tienen injerencia a nivel provincial a través de la participación en el Col.Pro.BA. La potencia de nuestro trabajo nos llevó a cumplir sueños inimaginados como el de renovar integralmente nuestra sede de Campana para transformarla en un edificio moderno y acorde al prestigio que tiene nuestra institución; del mismo modo que lo hicimos con la sede de La Caja de Abogados. Somos una institución que crece y que suma profesionales año a año sin perder la cercanía y la calidez de saber que somos una gran familia. Por eso promovemos la camaradería, ampliando la participación en distintas disciplinas deportivas y celebrando juntos en los encuentros anuales que hacemos entre colegas. Sin duda nuestro horizonte está puesto en ampliar estas líneas de trabajo hasta conseguir los polos judiciales de Escobar y Campana, la renovación de las sedes de cada una de las ciudades del departamento judicial y la participación de los más jóvenes que son quienes renuevan la energía y la impronta del CAZC", dice el abogado Marcelo Fiora-nelli, quien este viernes va por la reeleción como presidente del Colegio de Abogados de nuestro distrito, que comprende a los matriculados de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, y Zárate. Las elecciones y la actividad en general se vieron afectadas por la pandemia, ¿En qué medida fue un obstáculo para la gestión? La pandemia fue y sigue siendo en alguna medida un golpe muy duro para nuestra sociedad en su conjunto. Sin embargo, en el CAZC contamos con un equipo de trabajo muy comprometido que nos permitió rápidamente trasladar toda la actividad presencial a la virtualidad. Pudimos brindar todos los servicios del Colegio y de La Caja de forma online e incluso pudimos en marcha una gran cantidad de capacitaciones, reuniones de comisión, y asistencia personalizada para acompañar a los matriculados y matriculadas en un momento tan difícil. No sólo eso, sino que además, la pandemia nos sorprendió en plena obra de remodelación de nuestra sede y con todas las adversidades logramos terminarla. Creo que la pandemia nos fortaleció y demostró que no hay fronteras para estar unidos entre colegas. En la última semana estuvo presente el Consejo de la Magistratura de la Provincia y la Comisión de Justicia en la sede del CAZC, ¿Cuál es su lectura al respecto? Por supuesto, esto lo hacemos articulando con todos los sectores, lo que nos ha permitido, por ejemplo, solicitar al Consejo de la Magistratura que abra los concursos para la designación de jueces y fiscales que permitirán descomprimir y dotar de mayor celeridad al servicio de justicia. Esto hoy es un hecho. La presencia del Consejo de la Magistratura en Campana, y por lo tanto, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia que lo preside, nos permitió avanzar sobre la necesidad de poner en marcha la tan ansiada Ciudad Judicial en Campana. Durante su visita, el Dr. Sergio Torres se comprometió a avanzar en este sentido, tras constatar el estado de abandono en el que se encuentran el Juzgado Civil 1 y 3; y recorrer los terrenos que fueron donados por parte del municipio a la Corte. "Participación para un Colegio Abierto" es un buen slogan… ¿Cómo está conformada la lista 14? En principio es importante decir que la lista es mucho más amplia que los nombres que la conforman. Con el trabajo que venimos haciendo desde cada una de las comisiones, la participación en la actividad colegial es inmensa y eso enriquece nuestro trabajo cotidiano. La lista está conformada por representantes de las cuatro ciudades que integran el departamento judicial: Zárate, Campana, Escobar y Exaltación de la Cruz, porque entendemos que la gestión es y debe ser federal y representativa. Y cuando decimos "representantes" hablamos de abogados y abogadas que ejercen la profesión. Es decir, no dejamos que la política partidaria municipal incida en el Colegio, porque entendemos que debe ser una institución plural, y democrática, donde se encuentren diversos espacios e ideologías. Asimismo, es una lista que respeta la ley electoral en cuanto a paridad de género, no sólo en la conformación de la lista sino que en la gestión cotidiana, la participación es plural y la temática de género está muy presente. ¿Cómo se preparan para este viernes? Para el Colegio es un momento muy importante porque nos encontramos con lo que expresan los y las colegas en las urnas y sabemos que allí, en definitiva, se expresa el deseo de qué tipo de institución queremos. Para quienes amamos esta tarea y ponemos tanta pasión en lo que hacemos, lo vivimos con mucha emoción y alegría, sabiendo que lo que definimos es si queremos seguir construyendo un colegio abierto y plural, mejorando el ejercicio profesional y llevando nuestra actividad al mayor de los reconocimientos por parte de la sociedad.



