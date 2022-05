» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 18/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

18 de Mayo de 2022









ACELERADO El dólar blue aceleró su racha alcista y alcanzó su mayor nivel en mayo, al cerrar en $ 208 en la punta vendedora, acompañando la suba de tasas del Banco Central. El paralelo subió otros $3, avanza $ 4,5 en los últimos dos días, y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista superó el 76%. El dólar mayorista trepó 21 centavos a $118,07 y registró la suba diaria más alta, desde el 13 de abril pasado, en una rueda con menor volumen negociado, en el que la divisa operó con tendencia compradora durante toda la jornada. Los analista destacaron la gran volatilidad del mercado cambiario, pero descartaron por el momento una fuerte disparada del dólar blue. Relativizaron también el comportamiento de los tipos de cambio financieros a la baja, ya que se espera un nuevo reacomodamiento alcista en los próximos días. CUARTA OLA En la última semana, los casos de Covid-19 en el país aumentaron un 92% y, ante este número que asciende con los días, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que comenzó la cuarta ola de coronavirus. Pese a este anuncio, señaló que la situación no está ni cerca de ser la que sucedió en otras olas, por eso llamó a la tranquilidad, pero sostuvo la necesidad de seguir cuidándose. La secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, manifestó: "Venimos hace tres semanas con aumento de casos. Insistimos en extremar cuidados y la vacunación. Era esperable tener aumentos de casos en esta época, lo importante es que la evolución de la enfermedad no lleve a casos graves". A su vez, indicó que el uso de barbijo es esencial para extremar los cuidados de contagios, no solo por el Covid-19, sino también por la llegada de otras gripes que en estos últimos dos años no estuvieron presentes por las medidas que se tomaron. CONSTRUCCIÓN COSTOSA El costo de los insumos en la industria de la construcción en el Gran Buenos Aires, registró en abril una suba del 2,5%, respecto al mes anterior, y acumula en el primer cuatrimestre del año un 14,7%, por debajo de la inflación minorista, según informó el INDEC. El aumento de abril en el nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) surgió por el impacto del alza de 4,0% en el capítulo "Materiales", de 0,3% en el de "Mano de obra" y de 42,6% en el de "Gastos generales". El nivel general del ICC registró un aumento del 44,1% interanual, desde abril del año pasado. El rubro materiales sube en abril un 4,5% en abril respecto del mes anterior, un 16,4% en el primer cuatrimestre y 50,8% en la medición interanual. Los costos del rubro mano de obra aumentaron en el cuarto mes del año un 0,3%, un 12,9% entre enero y marzo y 37,8% en la comparación interanual. CICLÓN ORIENTAL Las autoridades uruguayas decretaron alerta meteorológica, debido a un ciclón subtropical que afecta a la zona costera de Uruguay y que ya causó la muerte de una persona, como así también destrozos en varias ciudades y cortes de luz en más de 20 mil viviendas. La víctima fatal era un joven de 23 años que vivía en Paso de la Arena, un barrio de Montevideo. El mismo murió por el impacto de la caída de un árbol sobre su casa; su acompañante resultó ileso. A su vez, en Parque del Plata (Canelones), los bomberos tuvieron que evacuar a una mujer y a tres menores luego de que el techo de su hogar se les volara. El temporal causó graves destrozos en diferentes zonas del país.

