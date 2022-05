» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 18/may/2022 de La Auténtica Defensa. El teatro Pedro Barbero empieza a despedirse con dos funciones de "Aquí no hay quien viva"







Para dar cierre a la grilla de espectáculos en el teatro municipal previo a su gran remodelación, el elenco del taller municipal de comedia musical que dirige Gustavo Dappiano se presentará este viernes y sábado a las 20. Las entradas gratuitas podrán retirarse este jueves, de 8 a 15, en el Edificio 6 de Julio. La obra de remodelación del Teatro Municipal Pedro Barbero es inminente y, a modo de despedida, la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura organizó para este viernes 20 y sábado 21, a las 20, funciones del espectáculo "Aquí no hay quien viva". Se trata de una comedia protagonizada por el elenco del taller municipal de comedia musical que dirige Gustavo Dappiano. Sobre el escenario, contarán la historia de 3 familias argentinas -López, Pérez y García- que comparten el mismo edificio y representarán los típicos conflictos familiares por la plata, la comida o el estilo de vida. También se sumarán una madre que decide recorrer el mundo como nómade y dos hermanas muy diferentes, que conjugarán un momento de humor. "Es una propuesta donde reina el humor, desde lo absurdo, tocando temas comunes y llevados casi a la sátira. Es una comedia rápida que lleva un formato televisivo de sitcom al teatro", comentó Dappiano al respecto. Los interesados en ser parte de esta gran despedida que prepara el Municipio del teatro municipal, podrán retirar sus entradas gratuitas desde este jueves, de 8 a 15, en la boletería del Edificio 6 de Julio -sito en San Martín 373.



El Municipio prepara una gran despedida del teatro pedro Barbero previo a su remodelación.



