» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 18/may/2022 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Utilidad del ecocardiograma en el paciente hipertenso

Por Dra. Romina Galetto











Dra. Romina Galetto

El ecocardiograma es un método diagnóstico no invasivo basado en la emisión y recepción de ondas de ultrasonido. Permite visualizar las cavidades cardíacas, su tamaño, el movimiento de sus paredes, además de la estructura y el funcionamiento de las válvulas. A través de los hallazgos y signos ecocardiograficos de este estudio, podemos estimar si la hipertensión es o no de larga data y si se ha producido lo que denominamos daño de órgano blanco, que en el caso del corazón produce desde hipertrofia ventricular izquierda (engrosamiento anómalo de las paredes del corazón) hasta insuficiencia cardiaca (dilatación de cavidades y pérdida de la función contráctil). Al conjunto de estos hallazgos lo denominamos cardiopatía hipertensiva. En el caso de confirmarse la presencia de afectación cardíaca, el médico tratante fijará objetivos de valores de presión arterial en cada paciente. A su vez, el ecocardiograma nos permitirá realizar un adecuado seguimiento de dichos hallazgos y así controlar la evolución de dicha cardiopatía. Dra. Romina Galetto Cardióloga - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 - Whatsapp: 03489-555606

P U B L I C I D A D