Edición del miércoles, 18/may/2022

HTA y menopausia

Por Dra. Fernanda Notaristefano











Con la prolongación de la vida, la mujer vivirá gran parte de su vida en estado de menopausia. Para el año 2050 se espera que el 30% de las mujeres tengan más de 60 años. Después de la estratificación por edad y IMC la probabilidad de padecer hipertensión en las mujeres postmenopáusicas, en comparación con las mujeres premenopáusicas fue mayor. En un informe reciente, las mujeres de entre las edades de 65 y 74 años tienen una prevalencia de HTA tan alta como el 68% y ligeramente mayor que en los hombres, La pérdida de estrógenos participa en varios mecanismos que regulan la PA, como la disminución en la disponibilidad del óxido nítrico endotelial, el incremento de la activación del sistema renina angiotensina-aldosterona (SRAA), de las endotelinas, y de la actividad del sistema nervioso autonómico simpático. Las mujeres sometidas a histerectomía y ooforectomía bilateral, con el tiempo, se hacen sensibles al sodio, mecanismo para tener en cuenta en la generación de HTA en la posmenopausia El aumento de peso ocurre con frecuencia en las mujeres perimenopáusicas que no reciben terapia de reemplazo hormonal. Esto se atribuye principalmente a un aumento en la grasa corporal, que se concentra en el abdomen en lugar de por vía subcutánea . El mayor IMC tiende a reducir la sensibilidad a la insulina y aumentar la PAS. La disminución de los niveles de colesterol HDL y el aumento del colesterol LDL contribuyen en la aparición de ECV en este grupo etario. El riesgo de déficit cognitivo se incrementa notablemente en un hipertenso (cinco veces más), y mucho más si la PA no se halla bien controlada. La enfermedad de Alzheimer no es únicamente neurodegenerativa: existe una relación con los FRC, donde la HTA desempeña un papel preponderante, siendo mas frecuente en mujeres que en hombres. Los beneficios de la terapia antihipertensiva en mujeres demuestran que un tratamiento eficaz reduce el riesgo de ACV en un 38% y de enfermedad coronaria en 19% Las mujeres a mayor edad tienen mayor prevalencia de HTA, con un menor control de esta, como también tienen una mayor tasa de discontinuación de la medicación comparadas con los hombres. No existe una recomendación específica en las guías actuales sobre el tratamiento antihipertensivo en mujeres con respecto a hombres , tampoco es posible predecir la respuesta individual a los fármacos antihipertensivos, Dra. Fernanda Notaristefano - Cardióloga - M.P. 57171 - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 - Whatsapp: 03489-555606

