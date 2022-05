Los Tricolores lograron cuatro medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce en el evento que se realizó el pasado fin de semana en San Andrés de Giles. El último fin de semana se realizó el Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas 2022. Fue en San Andrés de Giles, donde los representantes del Club Ciudad de Campana tuvieron una muy destacada participación, logrando cuatro medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce. El CCC asistió al evento con 22 atletas que participaron del evento y otros siete que, como no competían, colaboraron como jueces para el desarrollo del certamen. Todos fueron acompañados por los profesores Juan Parodi, Facundo Suárez, Juan Martín Marquine y Diego Marquine. Los campeones provinciales que coronó el CCC fueron Tadeo Fabré (Hexatlon Sub 14), Angelina Muga (Hexatlon Sub 16), Malena Rodríguez (Heptatlon Sub 20) e Iván Montenegro (Decatlon Sub 23). En tanto, subcampeones resultaron Matías Egger (Hexatlon Sub 14), Abril Carmona Sterkel (Pentatlon Sub 14) y Tamara Conti (Hepatlon Sub 18). Mientras que las medallas de bronce fueron logradas por Milena Nievas (Pentatlon Sub 14), David Vilela (Octatlon Sub 16), Agustina Díaz (Hexatlon Sub 16) y Simón Cáffaro (Decatlon Sub 18). El Hexatlon Sub 14 masculino estuvo conformado por las pruebas de 80 metros llanos, 80 metros con vallas, Salto en Alto, Salto en Largo, Lanzamiento de Bala y Lanzamiento de Jabalina. En esta categoría, por el CCC también participaron Felipe Kaufman (4º puesto) y Santino Álvarez (5º puesto). El Pentatlon Sub 14 femenino combinó las pruebas de 80 metros llanos, Salto en Alto, Salto en Largo, Lanzamiento de Bala y Lanzamiento de Jabalina. En esta categoría, por el CCC también participaron Catalina López (4º puesto) y Camila Nores (5º puesto). El Octatlon Sub 16 masculino se completó con las siguientes pruebas: 80 metros llanos, 800 metros llanos, 110 metros con vallas, Salto en Largo, Salto en Alto, Salto con Garrocha, Lanzamiento de Bala y Lanzamiento de Jabalina. En esta categoría, por el CCC también participó Julián Furchi (4º puesto). El Hexatlon Sub 16 femenino integró las pruebas de 80 metros con vallas, 600 metros llanos, Salto en Alto, Salto en Largo, Lanzamiento de Bala y Lanzamiento de Jabalina. En esta categoría, por el CCC también participaron: Lourdes Matzkin (4º puesto), Lola Torres (5º puesto), Delfina Antúnez (6º puesto) y Sofía Peña (8º puesto). El Decatlon masculino alcanzó a las categorías Sub 18, Sub 20, Sub 23 y Mayores y estuvo conformado por las pruebas de 100 metros llanos, 400 metros llanos, 1.500 metros llanos, 110 metros con vallas, Salto en Largo, Salto en Alto, Lanzamiento de Disco, Lanzamiento de Bala, Lanzamiento de Jabalina y Salto con Garrocha. Por el CCC en Sub 18 también participaron Félix Arredondo (4º puesto) y Tomás Álvarez (6º puesto). Finalmente, el Heptatlon femenino para las categorías Sub 18, Sub 20, Sub 23 y Mayores combinó las pruebas de 100 metros con vallas, 200 metros llanos, 800 metros llanos, Salto en Alto, Salto en Largo, Lanzamiento de Bala y Lanzamiento de Jabalina. Como jueces de la competencia, por el CCC asistieron Julieta Rodriguez, Bianca Amante, Juan Pablo Lares, Milton de Olivera, Santiago González, Santiago Cantero y Facundo Suárez. El grupo de atletas y profesores de la entidad Tricolor agradeció la colaboración de la Municipalidad de Campana, que brindó el transporte para que puedan participar de este Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas en San Andrés de Giles.

EL GRUPO DE ATLETAS DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA QUE PARTICIPÓ DE ESTE CAMPEONATO PROVINCIAL EN SAN ANDRÉS DE GILES.





ANGELINA MUGA GANÓ EL HEXATLON SUB 16 FEMENINO, MIENTRAS AGUSTINA DÍAZ SE QUEDÓ CON EL TERCER PUESTO.





MALENA RODRÍGUEZ SE HABÍA CONSAGRADO CAMPEONA NACIONAL U20 EN HEPTATLON Y REPITIÓ A NIVEL PROVINCIAL