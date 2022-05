El entrenador violeta destacó la entrega de los jugadores y, además, valoró el punto ante un rival que lleva 21 partidos sin perder como local. Y de cara al partido con Gimnasia (J) aseguró que una victoria es lo que "hace falta" para completar la recuperación.e Este lunes por la noche, en el cierre de la 15ª fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine consiguió un agónico empate 2-2 ante Almirante Brown y estiró su invicto en condición de visitante desde la llegada de Carlos Pereyra a la conducción técnica (un triunfo y tres igualdades) "Fue un partido duro, difícil", señaló el cordobés, quien regresó a la cancha donde, en mayo de 1996, marcó el gol que le dio al Violeta el ascenso a la Primera B Metropolitana. "En los primeros 15 minutos no nos pudimos acomodar y nos manejaron la pelota. Pero después ubicamos a Tello junto a Agüero, nos paramos mejor y nos pudimos poner en ventaja con una llegada al área del Pela. Pero dos distracciones en poquito tiempo nos dejaron abajo y después tuvimos la mala suerte de fallar un penal. Pero los muchachos nunca bajaron los brazos y siempre fueron a buscar el partido y tuvieron su premio con el empate", agregó en diálogo con FM Radio City. El entrenador valoró la igualdad final: "Un punto en esta cancha es bienvenido", señaló, en referencia al larguísimo invicto que tiene el Mirasol en Isidro Casanova, donde no ha perdido en sus últimas 21 presentaciones (12 triunfos y 9 empates). Igualmente, como el elenco conducido por Fabián Nardozza no atraviesa un buen momento (ocho juegos sin victorias), la parcialidad de Almirante Brown mostró su nerviosismo por esa situación y se lo reprochó al plantel. "Sabíamos que eso podía pasar y que teníamos que ser inteligentes para tratar de aprovechar esa presión negativa que el rival podía sufrir", remarcó Pereyra. En cuanto a la evolución de su equipo, "Jetín" se mostró satisfecho: "Los jugadores ya han asimilado nuestra idea y la interpretan. Creo que nos está faltando fortuna, porque se nota que todo nos cuesta el doble a nosotros", comentó. Y en ese sentido, el DT no dudó en asegurar que volver al triunfo sería fundamental para despegar. Sobre todo si se logra en Mitre y Puccini, donde Villa Dálmine lleva 10 encuentros sin victorias (5 empates y 5 derrotas). "Nos hace falta ganar, sobre todo acá en Campana. Nos debemos eso y se lo debemos a la gente. Si eso se nos da, yo creo que la parte anímica del plantel puede crecer muchísimo", cerró el cordobés. SE VIENE JUJUY El próximo sábado, el Violeta recibirá la visita de Gimnasia de Jujuy por la 16ª fecha de este Campeonato 2022 de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 15.30 horas y será arbitrado por Franco Acita, quien tendrá como asistentes a Mariano Cichetto y Rodrigo Arin, al tiempo que Gastón Suárez oficiará de cuarto árbitro. Para este compromiso, Pereyra recuperará al defensor Gabriel Pusula y al mediocampista Nicolás Bertochi, quienes cumplieron sus respectivas sanciones. Además, sería probado Rafael Sangiovani, dado que evoluciona favorablemente del pequeño desgarro abdominal que se le diagnosticó la semana pasada.

PEREYRA ELOGIÓ A EZEQUIEL D´ANGELO, DE GRAN TAREA EN ISIDRO CASANOVA: "POR CALIDAD TÉCNICA ES NUESTRO JUGADOR DISTINTO", REMARCÓ. TRISTÁN SUÁREZ RESCATÓ UN PUNTO Ayer, Tristán Suárez logró cerrar con empate el juego pendiente de la 7ª fecha que tenía ante Deportivo Maipú. Restaban completarse 45 minutos y, gracias al gol de Brian Oyola, el conjunto de Ezeiza alcanzó el 1-1 (Bruno Nasta había marcado para el Botellero antes de la interrupción por incidentes). De esta manera, Tristán Suárez llegó a 10 unidades, pero no pudo salir de la zona roja: se ubica en la 36ª posición, un punto por encima de Santamarina (9) y uno por debajo de Villa Dálmine y Sacachispas (11). Aunque, vale aclararlo, el Lechero todavía tiene un partido pendiente con Instituto (suspendido a los 19 minutos por corte de luz).