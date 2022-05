Fuerte impacto en la avenida Yrigoyen

Un Renault Clio que bajaba por Estrada fue chocado por un Ford Mondeo. Ayer por la mañana el conductor de un Renault Clio fue traslado por el SAME hasta la Guardia del hospital municipal luego de recibir lesiones al protagonizar una severa colisión en Estrada y la avenida Yrigoyen. Según testigos, el Clio bajaba por Estrada para ingresar en la avenida Irigoyen sin advertir al Ford Mondeo que transitaba por Irigoyen en dirección a la avenida 6 de Julio, que terminó impactándolo en el centro del lateral izquierdo. Por la fuerte colisión, el Clio finalizó su trayectoria subiéndose a la vereda y volteando un alambrado olímpico.

El conductor del Clio fue trasladado al hospital municipal.





El Mondeo transitaba por Yrigoyen hacia 6 de Julio.

#Dato violento choque en Av. Hipólito Yrigoyen y Estrada. Un renault Clio 5 puertas y un Ford Mondeo colisionaron, el Clio quedó sobre la vereda y volteó el alambrado. El conductor con golpes leves fue trasladado al hospital por SAME. Presente un móvil de Comando Patrulla pic.twitter.com/g9tCyCSVjy — Daniel Trila (@dantrila) May 19, 2022