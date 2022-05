El plantel Violeta realizará este viernes su último entrenamiento previo al partido que disputará mañana frente al Lobo.

En busca de su primera victoria como local de la temporada, el plantel de Villa Dálmine cerrará hoy su preparación para recibir mañana a Gimnasia de Jujuy. El partido se disputará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con el arbitraje de Franco Acita.

El Violeta llega a este duelo luego del agónico empate 2-2 conseguido el pasado lunes en su visita a Almirante Brown. Y para enfrentar al Lobo podrá volver a contar con el defensor Gabriel Pusula y el mediocampista Nicolás Bertochi, quienes cumplieron sus respectivas sanciones.

Además, Lautaro Díaz evolucionó bien en esta semana, luego de haber terminado el encuentro en Isidro Casanova visiblemente aquejado por una contractura que apenas le permitía caminar.

Por su parte, Rafael Sangiovani (ausente frente al Mirasol) arrastra un pequeño desgarro abdominal, pero su evolución también era favorable y no se descartaba su retorno a los convocados que el DT Carlos Pereyra confirmará tras el entrenamiento que el plantel realizará en el predio Héctor Fillopski.

FECHA 16

Con tres partidos, este viernes comenzará la 16ª jornada del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Se enfrentarán: Atlanta vs Deportivo Maipú (19.10), All Boys vs Deportivo Madryn (21.00) y Belgrano vs Flandria (21.10).

En tanto, mañana sábado jugarán: Brown (A) vs Instituto (15.10), Defensores de Belgrano vs Agropecuario (15.10), Villa Dálmine vs Gimnasia de Jujuy (15.30), Santamarina vs Independiente Rivadavia (15.30), San Martín de San Juan vs Nueva Chicago (16.00) y Estudiantes de Buenos Aires vs Quilmes (19.10).

El domingo continuará la programación con: San Telmo vs Alvarado (14.00), Guillermo Brown vs Mitre (14.00), Gimnasia de Mendoza vs Estudiantes de Río Cuarto (16.00), Atlético de Rafaela vs Ferro Carril Oeste (16.00), Chacarita vs Sacachispas (17.00), Güemes vs Deportivo Morón (19.00) y San Martín de Tucumán vs Tristán Suárez (21.30).

Finalmente, el lunes se completará la fecha con Dep Riestra vs Temperley (15.35) y Chaco For Ever vs Almagro (21.10).