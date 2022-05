» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/may/2022 de La Auténtica Defensa. Soledad Alonso:

"Los Derechos de las Personas Gestantes y Sus Bebes son Prioridad"







En el marco de la Semana Mundial del parto respetado, la diputada provincial Soledad Alonso se refirió a la ampliación de derechos y las iniciativa que impulsa en la Legislatura bonaerense. La diputada provincial Soledad Alonso se refirió a la ampliación de derechos para personas gestantes y sus bebés y la importante iniciativa que se encuentra impulsando en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense. Fue en el marco de la Semana Internacional del Parto Respetado, que conmemora del 17 al 22 de mayo. El lema elegido para este año es "El respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación", y busca promover la importancia de contemplar en las medidas de cuidado para Covid-19 los derechos de las personas gestantes y sus bebés. "Es importante de llegar a los lugares poder para transformar la realidad. Vinculados al parto hay hechos que históricamente nos perjudicaron e hicieron que un momento tan maravilloso como traer a la vida a un ser humana, lo viviéramos de manera complicada, en estado de vulnerabilidad absoluta en el que una se entrega al sistema de salud para que la ayuden y contengan y muy pocas han podido experimentar ese sensación", manifestó Alonso. Y añadió: "Con frecuencia te separan de su hijo o hija recién nacida, no te informan de lo que va a pasar y una se pone a merced de los profesionales. Por eso existe tipificada la violencia obstétrica en la legislación nacional". "Es fundamental que sigamos avanzando, como lo hacemos nosotros, desde el Frente de Todos: y se avanza con una escucha activa, se avanza no desde un escritorio haciendo una ley, sino escuchando a los y las militantes, a las mujeres, a las organizaciones libres del pueblo, al sistema de salud, a los profesionales para poder enriquecer esa ley. Después nos queda, como militantes, militarla…", manifestó la diputada provincial. Alonso se encuentra impulsando el proyecto del Plan Estratégico del Parto Respetado, cuya autora es la diputada Mariana Larroque. La iniciativa ya logró media sanción en Diputados. "El punto central del proyecto es la creación de una Mesa Intersectorial en el ámbito del Ministerio de Salud con la participación de los Ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidades; de los organismos con incumbencia en el tema, los colegios profesionales, la comunidad científica, equipos de salud y de las organizaciones libres del pueblo que vienen trabajando y defendiendo estos derechos desde hace muchos años y acompañando a mujeres y personas gestantes y a las familias en el proceso de gestación y parto, en muchos caos lamentablemente cuando la violencia obstétrica ya se ha producido", explicó la diputada Alonso.

ALONSO SE ENCUENTRA IMPULSANDO EL PROYECTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PARTO RESPETADO, CUYA AUTORA ES LA DIPUTADA MARIANA LARROQUE.



#Adelanto 21/05/2022 · 08:23 Hs.

Sábado 21 de Mayo de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13387 - Edición 28 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D