El Gobierno prepara un relanzamiento para el 25 de Mayo con la consigna "primero la gente"

Edición del viernes, 20/may/2022







Si bien no puede confirmarse aún la presencia de Alberto Fernández en la Antártida por cuestiones climáticas, el mandatario trabaja en un giro de su gestión de cara a la postpandemia en medio de una interna oficialista. Iniciada la semana de mayo, el Presidente Alberto Fernández trabaja en un relanzamiento de la gestión con el objetivo de reflejar la salida de la pandemia, ante un panorama de crisis interna en el Frente de Todos. "Primero la gente", será el nuevo eslogan elegido por el Gobierno Nacional que apuntará a marcar una nueva etapa en el país tras la recuperación del impacto del Covid 19. A su parte, para el 25 de Mayo, el mandatario planea poder viajar a la Antártida a pasar la celebración patria en un colegio de la base Esperanza. Según fuentes oficiales, las condiciones climáticas adversas del lugar que podrían impedir el acceso, por lo tanto, aún no hay confirmación oficial de la agenda. Durante la reunión de Gabinete hubo un pedido a todos los ministros de Gobierno para que estén presentes en las actividades programadas en un claro gesto de respaldo al jefe de Estado. Habrá que aguardar a constatar los primeros pronósticos de la semana que viene para asegurar si Fernández podrá visitar el continente más austral de la Tierra junto a funcionarios de su gabinete. Entre las actividades pautadas para la Revolución de Mayo, el Ministerio de Cultura prepara un festival de bandas y distintos artistas aunque aún resta definir el lugar. Entre las opciones figuran Plaza de Mayo, la explanada del CCK o Tecnópolis. Esto responde al nuevo objetivo de Gobierno que trabaja en la recuperación de la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte. "La idea es recuperar el valor de Tecnópolis y reconvertirlo en lo que fue bajo nuestra gestión anterior", contó un alto funcionario. En el marco de la festividad, y recuperando los reiterados pedidos del mandatario en la necesidad de reincorporar a los próceres a los billetes, el lunes 23 se celebrará un acto de lanzamiento de las nuevas personalidades impresas en el papel moneda, en las que incluirá a próceres mujeres como Juana Azurduy. "San Martín muy pronto va a estar en nuestros billetes. A San Martín lo van a acompañar en otros billetes Belgrano, Juana Azurduy y hombres y mujeres que dieron todo para que la Argentina viva", declaró el jefe de Estado en alguna oportunidad. Cabe aclarar que la modificación es solo en la impresión, no habrá cambios en la denominación.



#Adelanto 21/05/2022 · 08:23 Hs.

Sábado 21 de Mayo de 2022:

