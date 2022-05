» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

FRENADO El dólar blue frenó su racha alcista y cerró su cotización en $ 206 en la punta vendedora y achicó la diferencia con el dólar solidario que por primera vez superó $ 204, según las principales cotizaciones del mercado de cambios. El paralelo, que venía subiendo en las últimas cuatro jornadas, anotó su primera baja y perdió $2, en medio de la alta volatilidad que se registra en el mercado. Ahora la brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial mayorista se redujo al 74% y con el oficial al 66,4. El dólar sin impuestos subió 22 centavos a $123,77 para la venta, mientras que en el Banco Nación el billete avanzó 25 centavos a $123,50 para la venta. El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, avanzó 36 centavos a $204,22 en promedio. El Banco Central realizó compras netas por US$ 60 millones, llevando el acumulado del mes a unos US$ 725 millones de aumento en las reservas. IMPUESTO AL DEPÓSITO La alta inflación y la negativa del gobierno a imprimir billetes de mayor denominación están generando cada vez más problemas en el circuito económico. El mayor impacto lo están experimentando los bancos, obligados a destinar más recursos humanos y de dinero al manejo de altísimos volúmenes de papel moneda. El personal necesario para el conteo, el tiempo que cada cajero destina a esa tarea, el costo en camiones de caudales, y las dimensiones de las bóvedas, forman un costosísimo sistema que las entidades financieras pretenden reducir. Para desincentivar el depósito de billetes, varias instituciones ya habían tomado la decisión de cobrar una comisión por el depósito de dinero en efectivo por ventanilla, generando rechazo entre los clientes. Pero en las últimas horas la problemática volvió a la luz pública cuando uno de los bancos privados con mayor participación en el mercado local anunció que desde el 7 de julio también lo hará. SOSPECHOSO DETENIDO El principal sospechoso de asesinar a la joven Lola Chomnalez en la localidad uruguaya de Valizas, en diciembre de 2014, fue detenido en las últimas horas. Se trata de un hombre de mediana edad y según confirmó el director de comunicación de la Fiscalía de Uruguay, Javier Benech, está sospechado de ser el autor del homicidio. Según trascendió, el hombre que fue detenido en el departamento de Rocha tiene antecedentes penales por lesiones personales en 2003 y por violación en 2009. Por el crimen de Lola ya estaba preso Ángel Moreira, apodado "Cachila", que era cuida coches de la zona y ya fue procesado por el delito de encubrimiento. "No me preguntes por qué, pero en mi cabeza son tres las personas que la mataron. Además, hay evidencia de que no fue solo este ´Cachila´. Y yo quiero a todos los responsables tras las rejas", había dicho Adriana Belmonte, la madre de Lola hace unos meses. ALARMA VIRAL Gran parte de Europa y Estados Unidos encendieron las alarmas sanitarias ante la aparición de casos sospechosos y confirmados de la extraña enfermedad "Viruela del mono". Según la OMS se trata de una zoonosis viral rara que suele aparecer en zonas centrales y occidentales de África. Por el momento se detectaron 45 personas contagiadas de dicha enfermedad en distintos lugares como España, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Suecia. Los datos obtenidos indican que posiblemente los casos surgen de los roedores africanos y que su contagio es rápido. Según los especialistas los síntomas son: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. También pueden aparecer erupciones cutáneas en la cara y que luego se expande por otras partes del cuerpo hasta que se forma una crosta y caen. Este último síntoma suele ser bastante frecuente y característico de la enfermedad.

