La hipertensión arterial; el enemigo silencioso

¿Qué es la hipertensión arterial y que complicaciones puede traer? La hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente. Afecta a 1 de cada 3 individuos. La presión arterial se define como la fuerza que genera la sangre sobre las paredes de las arterias. Se considera que es una persona es hipertensa cuando en sucesivos controles de presión arterial, la misma se encuentra por encima de 140/90 mmHg. A mayores cifras de tensión arterial, mayor será el riesgo de sufrir algún tipo de complicaciones. La hipertensión arterial no controlada aumenta de manera significativa el riesgo de tener infarto agudo de miocardio, accidente cerebro vascular, así como también insuficiencia renal, retinopatía (compromiso de la retina con perdida de la agudeza visual y hasta ceguera) e insuficiencia cardíaca (con dilatación de cavidades y la consecuente pérdida de la función contráctil del corazón). Es importante destacar que la hipertensión arterial no genera síntomas y por lo tanto el paciente puede desconocer ser portador de esta condición. De aquí se desprende la importancia de realizar controles periódicos de presión arterial al menos una vez al año. ¿Qué podemos hacer para prevenir la hipertensión arterial? Realizar actividad física en forma regular, al menos 30 minutos diarios. No fumar. Minimizar el consumo de alcohol. Disminuir el consumo de sal a 5 gramos por día (el consumo promedio en nuestro país es de 12 g diarios) y evitar los alimentos con alto contenido de sodio (quesos duros y semiduros, fambres, embutidos, panificados, snacks, alimentos enlatados, etc.) y preferir alternativas bajas en sodio. Mantener un peso saludable. Mantener una adecuada hidratación. Una vez que el paciente es diagnosticado con hipertensión arterial, es importante que comprenda que se trata de una condición crónica, y por ende requerirá del seguimiento médico periódico, ya se trate de un cardiólogo o un médico clínica o generalista. Es importante seguir las instrucciones médicas y no suspender la medicación salvo que le sea indicado, y llevar a cabo un estilo de vida saludable que contribuya al mejor control de las cifras de presión arterial. Mitos en hipertensión arterial "La hipertensión es una condición exclusiva de los adultos mayores" FALSO. Si bien su incidencia aumenta a partir de los 40 años, podemos encontrar individuos hipertensos en todas las etapas de la vida, incluso en niños y adolescentes. "La hipertensión es una enfermedad sintomática" FALSO. Se trata de una enfermedad silenciosa, por ende, es clave establecer el diagnóstico a través de los controles periódicos de presión arterial. "Si mi familia es hipertensa, yo también lo seré" FALSO. Si bien los antecedentes familiares, son un factor de riesgo importante para desarrollar hipertensión arterial, se puede trabajar para prevenirlo llevando a cabo una vida saludable y realizando controles periódicos de nuestros niveles de tensión arterial. "Si mis niveles de presión arterial se normalizan, ya no necesito continuar con la medicación" FALSO. La hipertensión arterial es una condición crónica, que requiere un tratamiento médico sostenido en el tiempo, el cual incluye, además de la medicación indicada por el profesional, una dieta saludable baja en sodio, actividad física regular y monitoreo de los valores de presión arterial. Dra. Romina C. Galetto Médica especialista en Cardiología y Ecocardiografía Doppler - MN 140.126 – MP 551.373 - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 - Whatsapp: 03489-555606

