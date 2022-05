» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/may/2022 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Puericultura y crianza; Semana mundial del parto respetado

Parto respetado, parto humanizado, parto natural, ¿cuál sería el verdadero concepto en relación al acto de parir? ¿Por qué necesitamos estar resaltando estas características cuando nos referimos al hecho de que un ser humano llegue al mundo? Toda mujer debe y merece ser respetada en cualquier circunstancia y mucho más en una situación de parto. ¿Acaso no despierta en el entorno esta situación, asombro, agradecimiento y ternura? ¿Acaso no estamos siendo capaces de comprender la maravilla de asistir al nacimiento de un nuevo ser? Cada mujer sabe por instinto natural lo que necesita en esos momentos, esos momentos únicos, rodeados de energía pura, de absoluta magia. Cada mujer debería poder manifestar sus deseos de manera simple y concreta, sin temer que no sean considerados sus pedidos. ¿No queda claro que son la madre y su bebé, los verdaderos protagonistas de este proceso?, que el entorno asiste, solo asiste, pero el parto, el parto real lo posibilita esta díada. Entonces si fuéramos realmente capaces de aceptar esta realidad no tendríamos el espacio para intervenir, para violentar, para faltar el respeto de ninguna de las maneras posibles. El estado emocional y mental de las mujeres durante este proceso se encuentra absolutamente alterado y quienes tienen la posibilidad de acompañarlos deberían saberlo. La movilización hormonal que actúa en los distintos campos del ser, modifica su estructura y genera el campo propicio para que la mujer despliegue sus aspectos más salvajes que posibilitan el desarrollo saludable del proceso. La más mínima intervención, aunque solo sea verbal interrumpe y bloquea estas manifestaciones que deberían darse de manera natural. ¡¡Empoderarse!!, esa sería la consigna, que cada mujer comprenda que este es un proceso propio, que le pertenece, que nada ni nadie tiene el poder de determinar sobre su cuerpo, sus tiempos, sus emociones y necesidades. La intervención en un momento de tan altísima sensibilidad deja marcas, huellas tan pero tan profundas en su psiquismo y en sus emociones que definirán sin lugar a dudas sus próximas decisiones con respecto a la maternidad. Lamentablemente interfiere además en el fortalecimiento del vínculo madre e hijo y en el establecimiento de la lactancia materna, ya que las madres dejan de confiar en su propio instinto natural y en sus propias capacidades. Ana Lía del Mármol - Puericultora Universitaria - Terapeuta maternal - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 - Whatsapp: 03489-555606

