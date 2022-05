» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/may/2022 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 19 de Mayo 2022

Por Luis María Bruno







Paraná de las palmas: En nuestro querido rio esta semana el amigo y colaborador Valentín de Castillo, logro los dos primeros pejerreyes de esta temporada 2022 desde el muelle del Campana Boat Club, utilizando como carnada isocas y filet de pejerrey, boyas del tipo yo yo y en brazoladas muy cortas de entre los 10 y 12 centímetros, Felicitamos a Valentín por dar inicio a esta nueva temporada con estas dos capturas. En lo que respecta a la pesca variada, lo mejor de la semana fueron los lindos ejemplares de bagres amarillos, que se dieron tanto de embarcado como de costa y muelles. Paraná guazú - embarcado: Comenzaron a picar en varios puntos del Guazú los pejerreyes y de excelentes portes, que si bien hay que buscarlos y no están acardumados, hasta el día sábado se los pudo pescar muy bien, complicándose mucho desde el día Domingo la pesca por los fuertes vientos del cuadrante sudeste, no obstante esto también este factor favoreció al ingreso de pejerreyes en el estuario. En lo que respecta a la pesca de fondo, los amantes de esta modalidad están de para vienes, con los excelentes portes de bagres amarillos que se están dando en estos momentos. Guazú muelles y costas: Arrancaron a picar los pejerreyes desde los muelles pero reitero no se encuentran acardumados todavía, no se está dando cantidad pero si calidad en cuanto a los portes de los mismos, aquí tenemos que decir que los ofrecimientos de mojarras en los anzuelos también son atacadas por dientudos, lachas y chafalote o pirá pita. Está funcionando muy bien la mojarra viva como carnada, al igual que los encarnes realizados con Isocas. En la pesca variada de momento lo más destacado de la semana son los inmejorables portes de bagres amarillos. Isla del Doradito: Por lo que sabemos en el doradito también dijeron presente los pejerreyes, los que en líneas generales prima la calidad a la cantidad, sin estar acardumados todavía. Buenas respuestas de bagres amarillos y algunos lindos paties en la pesca variada. Pasaje Talavera: Si de buscar pejerreyes se trata y en lo que respecta a muelles, el más apto y completo de la zona es el del Camping Recreo Keidel con doscientos metros de extensión, ubicado en un lugar privilegiado del Talavera y boca del Guazú, donde ya comenzaron a darse los primeros pejerreyes de esta temporada, de momento prima la calidad a la cantidad. En la pesca de fondo se puede dar con lindos bagres amarillos, algunos blancos, porteñitos y algunos lindos pati. Rio Gutiérrez: Comenzó a subir el pejerrey por el Gutiérrez y se puede dar con él en toda su extensión, lógicamente con lugares más rendidores que otros, siempre es necesario trabajar con brazoladas en distintas profundidades y así poder sondear la zona. Está funcionando muy bien la mojarra viva y la isoca. Paraná Bravo: El día Sábado se dio también por el Bravo el pejerrey que tampoco estaba acardumado, hay que garetear la zona donde se van dando uno por acá, otro por allá y así se logra hacer el día, con ejemplares de muy buenos portes como todo principio de temporada, los ejemplares más grandes se lograron en brazoladas largas de hasta los 40 centímetros. Suponemos que con estos días de sudestada el pejerrey ingresara más acardumado a la zona. Hasta el fin de semana la temperatura del agua se mantenía en 19 grados. Islas Juncal y Juncalito- río de la plata: Hasta el día sábado antes del comienzo de los días de sudestada, se continuaba con buenas jornadas de pescas de pejerreyes, todos de muy lindos portes, los más grandes en líneas generales se dieron en brazoladas de entre los 40 y 60 centímetros, con anzuelos grandes 2/0 a 3/0 hay que tener en cuenta que siempre algún ejemplar arriba del kilo se da. Rio Uruguay: En los días donde el viento lo permite y se puede realizar un buen garete con la embarcación, la pesca está asegurada ya que se encuentra mucho pejerrey con un pique sostenido, lográndose ejemplares que rondan los 800 a 900 gramos y siempre alguno que ronda o pasa el kilo de peso se da, si bien el pejerrey está comiendo en brazoladas de todas las medidas, en las más largas y encarnado con doble mojarra se dan los mejores portes. Carmelo - República Oriental del Uruguay: Con mucha cantidad de pejerreyes por la zona, por lo que se logran jornadas de pesca muy cuantitativas, el pejerrey ya está subiendo un poco más arriba de los bancos y el porte ya se entremezclo mucho el grande con el mediano. Santa Fe - lagunas la Soraida y la Picasa: Respecto a laguna la Picasa, la vedet de esta temporada en el sur de Santa Fe, realmente fantástica la pesca, mucho pique , mucha cantidad de pejerrey, prácticamente todo el pescado que está saliendo ronda entre los 300 a 500 gramos, el pique es permanente durante todo el día, se logra una cuota de 30 a 40 piezas por caña tranquilamente , por supuesto esto depende del día y dependiendo del pescador, pero está más que garantizada la pesca en la Picasa de Santa Fe. Laguna la Soraida, pesquero Luis Rovea de Villa Cañas, sigue la buena pesca de pejerreyes, con mucha cantidad de piques, mucho pejerrey chico y mediano es el que sale, la pesca está muy entretenida pero el pejerrey que sale es un pescado de 25, 28 a 30 centímetros. En nuestro programa televisivo Nº 931 de esta semana, te mostramos la segunda parte de nuestra pesca realizada en aguas del Río Uruguay, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves de 20:00 A 21:30 Hs. El que podes escuchar también por Internet en www.fmsimple.com.ar por la aplicación de android fmsimple97.3 o por nuestra página www.semanariopescador.com como siempre con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. Visita nuestra Web www.semanariopescador.com y si te registras como usuario recibirás nuestro boletín de noticias semanales. Los dos primeros ejemplares de pejerreyes obtenidos por Valentín desde el muelle del Campana Boat Club utilizando boyas yo yo verdes limón



