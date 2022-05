» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/may/2022 de La Auténtica Defensa. Hóckey Sobre Césped:

Torneo Metropolitano; Boat Club visitó a Olivos







Por la 9ª fecha de la D4, la Primera Damas cayó 1-0. Ganaron la Séptima y Novena División. Por la novena fecha de la Zona 4 del Campeonato Damas D del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hóckey de Buenos Aires (AHBA), el Campana Boat Club se midió ante Olivos "B" en condición de visitante. En cuanto a los resultados, la jornada desarrollada el pasado sábado no le dejó saldo favorable a las Celestes, que consiguieron dos victorias (en Séptima y Novena División) y sufrieron cinco derrotas. Los resultados y goleadoras del CBC en esta fecha fueron: Primera División: Olivos "B" 1 - Campana Boat Club 0. Intermedia: Olivos "B" 3 - Campana Boat Club 0. Quinta División: Olivos "B" 1 - Campana Boat Club 0. Sexta División: Olivos "B" 3 - Campana Boat Club 3 (Paloma Guerra y Julia Malerba). Séptima División: Olivos "B" 0 - Campana Boat Club 2 (Renata Casas y Abril Borghetti). Octava División: Olivos "B" 1 - Campana Boat Club 0. Novena División: Olivos "B" 3 - Campana Boat Club 5 (Ángela Malerba -5). El próximo compromiso del CBC en este certamen será el sábado, cuando las chicas Celestes se presenten nuevamente como visitantes, esta vez frente a Santa Bárbara "C". CUARTA DIVISIÓN El equipo +35 del Campana Boat Club cayó 4-3 frente a Hindú por la novena fecha de la Zona B2. Los goles Celestes fueron convertidos por Luciana Carrano, Lorena Parkkulaine y Paula Sartore. El próximo encuentro de esta categoría será el sábado 21 como local frente a Club JM. TORNEO PROYECCIÓN En tanto, por la novena fecha de la Zona A del Torneo de Proyección, Boat Club enfrentó a Miraflores "C" en Octava División (derrota 4-0) y en Novena División (derrota 1-0).

EL PRÓXIMO SÁBADO, LAS CELESTES VOLVERÁN A SER VISITANTES FRENTE A SANTA BÁRBARA "C".





LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DEL CBC CONTINÚAN CON SU PARTICIPACIÓN EN EL METROPOLITANO. Los Caballeros se midieron ante BACS La Primera cayó 7-3, mientras la Intermedia se impuso 2-1. Por la novena fecha de la Zona 1 del Campeonato Caballeros C del Torneo Metropolitano, la Primera del CBC perdió 7-3 como local frente a Buenos Aires Christian School (BACS). Los goles campanenses los anotaron Tomás Harriague (2) y Felipe Fernández Hulten. De esta manera, los Celestes quedaron con récord de 4 victorias y 5 derrotas en nueve partidos, mientras BACS logró su séptimo triunfo en igual cantidad de presentaciones. Por su parte, la Intermedia del Bote se impuso 2-1 con tantos de Daniel Contreras y Eduardo Perticone y mejoró su registro a 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas en esta temporada. Ante BACS, el CBC también disputó encuentros amistosos en Sexta División (victoria 3-1), Octava División (derrota 3-1), Novena División (triunfo 5-3) y Décima División (empate 3-3). Con este compromiso, los Celestes culminaron la primera fase, dado que no tendrán actividad ni en la 10ª ni en la 11ª fecha.

#Adelanto 21/05/2022 · 08:23 Hs.

Sábado 21 de Mayo de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13387 - Edición 28 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D