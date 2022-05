Marcelo Fioranelli fue reelecto como Presidente del Colegio de Abogados

La votación se desarrolló en la jornada de ayer. Lista oficialista logró un total de 309 sufragios, ganando en Campana, Zárate y Escobar. La Lista opositora sumó 222 apoyos y ganó en Exaltación de la Cruz. "Es una gran alegría contar con el apoyo de los abogados y abogadas del departamento judicial para seguir construyendo un Colegio abierto y democrático de cara a la sociedad y con un fuerte compromiso por el acceso a la justicia" celebró ayer por la tarde el Dr. Marcelo Fioranelli cuando se supo que su lista había ganado y añadió: "Fue una gran jornada para nuestro Colegio por la gran participación de abogados y abogadas que se acercaron a ejercer su voto. Agradezco a cada uno de quienes nos acompañaron" y remarcó de su intención de "escuchar uno a uno de los que eligieron la otra alternativa para seguir mejorando y construyendo día a día el Colegio que soñamos". La propuesta encabezada por el Dr. Fioranelli se impuso en las ciudades de Campana (118 votos a 58), Zárate (128 a 118, 1 voto en blanco y 2 jubilados), y Escobar (55 a 33), mientras que en Exaltación de la Cruz la lista opositora logró el primer lugar con 13 votos a 8. De este modo, el Consejo Directivo quedará integrado por el Presidente re-electo, Dr. Marcelo Fioranelli, 7 consejeros titulares de la "lista 14" y 4 de la "lista 5177". Mientras que, en el Tribunal de Disciplina serán 3 titulares del oficialismo y 2 de la lista opositora. Por parte de la lista ganadora, integrarán el Consejo Directivo: Dra. Silvana Cerchiari, Dr. Guido A. Borrelli, Dra. Mariana Quiroga Ferreres, Dr. Diego Eduardo Lis, Dra. Claudia C. Gazzia, Dr. Cristian H. Rondinella y Dra. Daniela R. Borja. En tanto, por la lista opositora, asumirán: Dr. Mariano Matzkin, Dr. Martin Caballero, Dra. Natalia Suiffet y Dr. Gabriel Alejandro Ibañez. En tanto, en el Tribunal de disciplina, ingresarán: Dr. Leonardo Lignazzi, Dra. Mercedes Schmitz y Dra. Silvia Isabel Tadey de la lista 14 y las Dras. Claudia C. Simón y Rosa N. Funes por la lista 5177. En cuanto a la Caja de Previsión Social para abogados de la Provincia de Buenos Aires del departamento judicial, quedará representada por el Dr. Juan Pablo Ytalia como Delegado y la Dra. Andrea C. Espíndola como Revisora de Cuentas.

