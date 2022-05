Rompió un semieje en medio de la avenida Varela

Se trata de un interno de la Cooperativa 3 de Julio, que cruzaba por Coletta. No hubo lesionados. Ambas manos de la avenida Varela estuvo bloqueada al tránsito ayer al caer la tarde por un interno de la empresa de colectivos Cooperativa 3 de Julio, que cubría un servicio local para la Cooperativa 6 de Julio. El vehículo habilitado para el transporte de pasajeros rompió el semieje de la rueda delantera izquierda mientras cruzaba por Coletta, quedando varado en medio de la avenida. En el lugar se presentaron efectivos del Comando de Patrullas quienes colaboraron con personal de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes derivaron la circulación vehicular sobre la avenida hasta que una grúa removió el colectivo del lugar. Afortunadamente, no se registraron lesionados ni se reportaron daños a terceros.

Afortunadamente, no se registraron lesionados ni se reportaron daños a terceros.

#Ahora colectivo local 3 de Julio averiado en Antonio Coletta y Av. Varela. Rompió el eje de la rueda izquierda delantera interrumpiendo la circulación en ambos sentidos. Personal de Dirección de Tránsito se hizo presente para reordenar la circulación vehicular. pic.twitter.com/xLsEwnpuFW — Daniel Trila (@dantrila) May 20, 2022