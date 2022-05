Desde las 15.30 horas, con arbitraje de Franco Acita, el Violeta intentará cortar una racha de diez encuentros sin victorias en el estadio de Mitre y Puccini para así también avanzar posiciones en la zona baja de la tabla. Saldría Agüero del once inicial.

Esta tarde, Villa Dálmine buscará ante Gimnasia de Jujuy un triunfo que se le hace cada vez más necesario: la victoria como local se le viene negando desde el pasado 1º de octubre y ya son diez partidos (cinco empates y cinco derrotas) sin poder ganar en Mitre y Puccini.

Esta situación es, a su vez, la principal razón por la que el equipo no puede despegarse del fondo de la tabla de posiciones: en el actual campeonato solo ha logrado sumar 3 de los 21 puntos disputados en Campana (14% de efectividad).

En contrapartida, como visitante se las ha ingeniado para hacer una cosecha más digna (8 de 21). Incluso, desde la llegada de Carlos Pereyra a la conducción técnica no ha perdido en esa condición (un triunfo y tres empates).

Y en su última salida, el pasado lunes, alcanzó una valiosa igualdad (agónico 2-2 con Almirante Brown en Isidro Casanova), que hoy necesita ser refrendada ante el Lobo jujeño para que el plantel siga creciendo también en lo anímico.

Con ese panorama saldrá hoy a la cancha el Violeta. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con el arbitraje de Franco Acita, en un campo de juego resembrado, que luce en muy buenas condiciones.

En cuanto a la formación, "Jetín" vuelve a contar con Gabriel Pusula, Rafael Sangiovani y Nicolás Bertochi, quienes integran la lista de 21 convocados para este compromiso. Y cualquiera de los tres podría ser titular en reemplazo de Emiliano Agüero, quien perdería su lugar en el once inicial.

La lógica marca que Bertochi debería ser el indicado, pero el mediocampista coqueteó durante la última semana con la posibilidad de emigrar al exterior (finalmente se quedaría) y ello pone un manto de dudas sobre su retorno a la titularidad.

Por su parte, Sangiovani superó un desgarro abdominal, pero no llega al cien por ciento en cuanto a ritmo futbolístico. Mientras que la chance de Gabriel Pusula pasaría por la idea táctica: si Pereyra quiere sostener la línea de cinco defensores, podría utilizarlo como uno de los centrales y pasar a Braian Camisassa al mediocampo. En cambio, si retorna a la línea de cuatro, Pusula arrancará entre los suplentes.

Entonces, los probables once del Violeta para esta tarde serían: Alan Sosa; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Braian Camisassa; Bertochi o Sangiovani, Laureano Tello, Ezequel D´Angelo; Lautaro Díaz y Federico Haberkorn.

La nómina de 20 convocados se completa con Francisco Salerno, Pusula, Agüero, Valentín Albano, Franco Costantino, Francisco Nouet, Nicolás González y Juan Cruz Franzoni.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy llega a Campana en plena levantada: después de una racha de ocho partidos sin triunfos (tres empates y cinco derrotas) que derivó en la llegada de Darío Franco a la conducción técnica, logró triunfos consecutivos frente a Deportivo Riestra (4-0 como visitante) y Belgrano de Córdoba (1-0 como local).

Así, hoy saldrá en busca de su tercera victoria en fila para tratar de acercarse a la zona de clasificación al Reducido. Y todo indica que lo haría con los mismos once que presentó contra el Pirata: Cristian Lucchetti; Hernández, Carlos Rey Salinas, Guillermo Cosaro, Facundo Rizzi; Lautaro Bellegia, Francisco Maidana, Jorge Juárez, Matías Palavecino; Leandro González y Gabriel Méndez.



EL VIOLETA ACUMULA CINCO EMPATES Y CINCO DERROTAS EN SUS ÚLTIMAS DIEZ PRESENTACIONES COMO LOCAL.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 11. En diez partidos, Villa Dálmine consiguió una sola victoria y marcó 9 goles. Por su parte, Gimnasia se impuso 4 veces y anotó 12 tantos. Empataron en 5 oportunidades.

EN CAMPANA. Jugaron 5 encuentros: el Lobo ganó una vez y los restantes cuatro fueron empates.

EN JUJUY. Jugaron 5 veces, con 3 victorias de Gimnasia (5 goles), un empate y el único triunfo Violeta del historial, que se registró el domingo 15 de octubre de 2017, por la quinta fecha del Campeonato 2017/18 de la Primera Nacional: 1-0 con gol de Pablo Burzio.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 30 de octubre de 2021, por la 32ª fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional, igualaron 1-1 en Campana con tantos de Facundo Suárez para el Lobo y de Fernando Bersano para el Violeta.

APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 4 partidos sin vencer a Gimnasia (J), con 2 derrotas y 2 empates.

BELGRANO LE GANÓ A FLANDRIA

Anoche, en el inicio de la 16ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, Belgrano de Córdoba venció 2-0 como local a Flandria y retornó a la victoria tras su caída en Jujuy. Además, así, tomó ocho puntos de ventaja sobre su escolta San Martín (T).

Además, también ayer, Atlanta igualó 0-0 como local con Deportivo Maipú, mientras All Boys empató 1-1 con Deportivo Madryn en Floresta.

Este sábado, además de Villa Dálmine vs Gimnasia (J), también jugarán: Brown (A) vs Instituto (15.10), Defensores de Belgrano vs Agropecuario (15.10), Santamarina vs Independiente Rivadavia (15.30), San Martín de San Juan vs Nueva Chicago (16.00) y Estudiantes de Buenos Aires vs Quilmes (19.10).

Mañana domingo continuará la programación con: San Telmo vs Alvarado (14.00), Guillermo Brown vs Mitre (14.00), Gimnasia de Mendoza vs Estudiantes de Río Cuarto (16.00), Atlético de Rafaela vs Ferro Carril Oeste (16.00), Chacarita vs Sacachispas (17.00), Güemes vs Deportivo Morón (19.00) y San Martín de Tucumán vs Tristán Suárez (21.30).

Finalmente, el lunes se completará la fecha con Deportivo Riestra vs Temperley (15.35) y Chaco For Ever vs Almagro (21.10).