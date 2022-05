Un hombre irá a juicio oral por amenazar con volar la refinería de Axion energy

Casación revocó una probation y mandó a juicio al trabajador que anunció falsamente la colocación de una bomba. La Cámara Federal de Casación anuló una probation (suspensión del juicio a cambio de tareas comunitarias) para un trabajador que colocó un mensaje falso y anónimo en un baño químico de una destilería de petróleo anunciando que el lugar iba a volar como consecuencia del estallido de una bomba. El máximo tribunal penal, en un fallo unipersonal del juez Guillermo Yacobucci, ordenó la realización del juicio en relación con el posible delito de "intimidación pública", que contempla penas de hasta seis años de cárcel. El 4 de junio de 2019, Julián Maximiliano Barreto "escribió un mensaje intimidatorio en la parte interna de la puerta del baño químico del sector ubicado en zona del D.U.C. (Delayed Coker Unit) -lugar de ampliación que se encontraba en construcción, dentro de la refinería Pan American Energy S.L, sito en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires". La nota, con horrores de ortografía, anunciaba: "hoy a las 12:00 hs. salgan todos porque explota la planta de axion creanmen por fabor la bomba esta serca del coque avisen de esto a seguridad". La falsa amenaza generó un estado de alarma y la movilización de fuerzas de seguridad en un gran operativo que, finalmente, descartó la existencia del explosivo y del riesgo consiguiente. Barreto había acordado con el tribunal oral federal número tres de San Martín una probation que consistía en "la realización de tareas comunitarias por el término de un año, durante cuatro horas semanales". Pero la fiscalía se opuso argumentando sobre "la conmoción pública y el estado de zozobra en los demás trabajadores generados por el tenor del mensaje, así como también la necesidad de realizar un importante operativo de evacuación y revisión de las instalaciones por parte de los expertos en explosivos". "No se anunciaba solamente la existencia de explosivos -lo cual sin dudas perturba la tranquilidad pública per se-, sino que estaban en el interior de una refinería petrolera", añadió el Ministerio Público. Sin embargo el tribunal concedió la suspensión del juicio a prueba considerando que la conducta de Barreto fue "una burda conducta adolescente de plasmar una nota con amenaza de bomba en un baño". La Casación revocó esa decisión porque la probation requiere del consentimiento de la fiscalía, y en este caso no sólo no ocurrió sino que incluso hubo una expresa oposición a la concesión. Así, Barreto pasará de cumplir cuatro horas semanales de tareas comunitarias a la posibilidad de ser condenado a una pena de entre dos y seis años de cárcel.

La falsa amenaza generó un estado de alarma y la movilización de fuerzas de seguridad en un gran operativo que, finalmente, descartó la existencia del explosivo y del riesgo consiguiente.