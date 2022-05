Choque múltiple en la Ruta 9

Fue ayer al mediodía, en el kilómetro 66, mano a Capital. No hubo que lamentar lesionados. Ayer en horas del mediodía, un Totoya Corolla impactó con la parte trasera de un camión, mientras ambos transitaban por la Ruta 9, mano a Capital, en las inmediaciones del kilómetro 66. Este primer siniestro, generó también que otros dos Toyota Corolla y una Renault Duster colisionaran entre sí. Aun así, todos los vehículos lograron orillarse a la banquina de la mano lenta, de manera tal que el tránsito no se vio interrumpido. Además, sólo hubo que lamentar daños materiales, dado que ninguno de los involucrados lesiones de relevancia. En el lugar se presentaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de Autopistas del Sol y una ambulancia del SAME.

El Toyota Corolla que impactó con la parte trasera de un camión.





La Renault Duster colisionó con uno de los Toyota Corolla involucrados.





El Toyota Corolla impactado por alcance por la Renault Duster.

