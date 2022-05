Principio de incendio en barrio Del Pino

Ayer se prendió fuego un lavarropas en un domicilio de la calle Alvear. El viernes pasado lo mismo en el barrio Dignidad. Vecinos del barrio Del Pino llamaron a los Bomberos Voluntarios mientras se había prendido fuego un lavarropas que se encontraba funcionando en una casa sobre la calle Alvear, esquina Laprida. El siniestro ya estaba controlado cuando llegaron los servidores públicos, quienes se ocuparon de la remoción de los restos y verificaron que no había riesgo alguno para los ocupantes de la vivienda. Casualmente, el viernes pasado al mediodía, un desperfecto eléctrico generó que se prendiera fuego un lavarropas en un domicilio del barrio Dignidad, en similares circunstancias.

Los vecinos lograron apagarlo antes de que llegaran los bomberos.

#Dato Principio de incendio en una vivienda, Alvear y Laprida. 11hs. Se inició por el cortocircuito en un lavarropas. Lograron extinguir antes que se propague al resto de la vivienda. Bomberos móvil 36 controlaron que estuviera extinguido en su totalidad. No hubo víctimas. pic.twitter.com/DeOaXuFI2C — Daniel Trila (@dantrila) May 20, 2022