Respetar y aprender del otro, el foco de la Semana de la Empatía en la Escuela Técnica Roberto Rocca

En el marco del Día Mundial contra el Acoso Escolar, el equipo de Orientación Educativa, con el apoyo de docentes y estudiantes, organizó diferentes actividades de concientización, reflexión y prevención. El desarrollo de las habilidades socioemocio-nales es uno de los pilares del innovador modelo educativo de la ETRR.. Ponerse en el lugar del otro, reflexionar cómo se puede contribuir a mejorar su calidad de vida y abrirse a nuevos puntos de vista fueron los principales mensajes de la Semana de la Empatía que la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR), a través de su equipo de Orientación Educativa, llevó a cabo para conmemorar el Día Mundial contra el Acoso Escolar. "Buscamos que nuestros estudiantes no solo posean excelentes conocimientos técnicos, sino que también sean grandes personas con sólidas habilidades socio-emocionales", comentó Macarena Carregal, coordinadora de Orientación Educativa de la ETRR. Y explicó: "Por eso venimos profundizando nuestro plan de habilidades socioemo-cionales y abordando con una mirada positiva diferentes problemáticas, en este caso el bullying, promoviendo la concientización de lo que le está pasando a la otra persona, qué siente y en qué puedo contribuirle, creciendo en el desarrollo personal dentro del mismo proceso. Durante la Semana de la Empatía se realizaron variadas actividades transversales a diferentes asignaturas y talleres. Con profesores y estudiantes vistiendo prendas rosas como forma de concientización, fueron organizadas charlas durante clases, ejercicios colaborativos para fomentar la confianza inter-personal, sesiones de mindfulness, la creación de un mural con mensajes alusivos y un ropero solidario. También se llevó a cabo una entrevista grupal a distintos trabajadores no docentes de la ETRR, para conocer cómo los y las estudiantes impactan en su labor y pueden facilitarla con su compromiso. Además, Javier Martí-nez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, visitó la ETRR durante el desarrollo de las actividades y se sumó a la campaña de visibilización vistiendo una prenda en color alusivo. La Semana de la Empatía culminó con una presentación de las diversas actividades concretadas ante las familia de los y las estudiantes, con el objetivo de involucrarlas en la promoción de una mirada empática y solidaria en sus hijos e hijas. El estudiante Juan Quiroz, de 7º Electromecánica, se propuso para coordinar ejercicios de confianza interpersonal aplicando técnicas vistas en la clase de Teatro, clave para fortalecer sus capacidades de expresión en público. "A medida que fue pasando la Semana de la Empatía, pude comprender lo importante que este sentimiento es para la Escuela y también para nuestra sociedad, para poder respetar y comprender la validez que tiene la opinión de los demás", aseguró. Por su parte, Belén Ramos, de 6º Electrónica, afirmó que "las propuestas sirvieron para reflexionar hacia el interior de nuestro grupo, compartir experiencias y conocernos un poco más, tal vez desde costados que no afloraron durante estos años de cursada. Creo que va a servirnos para relacionarnos mejor con nuestros amigos, familias y conocer gente nueva incluso".





