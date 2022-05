José Abel Perdomo Según señalan la mayoría de las encuestas la gran preocupación de la gente es la galopante inflación que se muestra indomable por un gobierno que persiste en su estrategia del diálogo con los distintos sectores de la economía, estrategia que ha demostrado hasta ahora su total ineficacia. Desde los distintos medios de comunicación se insiste en exigir diálogo y consenso para lograr encontrar la solución a los diferentes problemas que aquejan a nuestra sociedad como si no existieran conflictos que corresponden a proyectos de país no ya solamente diferentes sino que son antagónicos y en constante pelea. Precisamente la democracia en sus diferentes modelos es la manera que han adoptado las naciones para que sea el pueblo quien determine cuál de los proyectos en pugna gobierne y como vemos a nuestra democracia debemos dotarla de más democracia para que pueda dar las respuestas que el pueblo necesita. Si existiera ese consenso reclamado no habría política ni elecciones ya que todos harían lo mismo y sería lo que alguna vez Francis Fukuyama denominó "el fin de la historia". Desde que el presidente le declaró la guerra a la inflación, ésta no ha dejado de crecer llegando a límites intolerables ahora con el agregado de los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia que tiene efectos inflacionarios y recesivos en el mundo entero. Sin embargo la inflación que padecemos sólo en una escasa proporción es importada y es un grave problema desde muchísimo antes de la guerra. Una vez más la realidad nos indica que la inflación tiene múltiples causas y la puja distributiva es determinante. Esto se nota claramente cuando vemos como los sectores formadores de precios se apoderan inmediatamente de los aumentos de salarios que consiguen los trabajadores mediante aumentos de precios. Es curioso que el empresariado permanentemente justifica el aumento de precios por la necesidad de mantener la rentabilidad de sus negocios y no se les mueve un pelo cuando ven que los salarios pierden rentabilidad sin solución de continuidad para que ellos puedan mantener sus márgenes de enormes ganancias. Como se ha dicho en varias oportunidades este desmesurado aumento de los precios significa un permanente deterioro del poder adquisitivo de los salarios y donde más se siente es en los sectores más vulnerables de la sociedad que viven con la angustia de no saber si pueden llegar a fin de mes satisfaciendo sus necesidades básicas. Este permanente estado de zozobra provoca un aumento considerable de la conflictividad social que demuestra la singular paciencia de los sectores populares pero que en algún momento puede explotar como ha sucedido tantas veces. Es evidente que el gran conflicto nacional sigue siendo entre una minoría poderosa acompañada por una clase media acomodada que se ve en las personas que pueden viajar a los distintos centros turísticos, muchos gracias al subsidio "Pre-Viaje" del gobierno, y a la gran mayoría que no sabe si puede llegar a fin de mes. Como dice Enrique Santos Discepolo en su tango Cafetín de Buenos Aires: "De chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan..." Fue el propio Perón que alguna vez dijo: "Cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento". Esperemos que las promesas incumplidas no agoten la enorme paciencia que tienen los sectores populares.