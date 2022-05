» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 21/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

MERMA EN LA SOJA La Bolsa de Comercio de Rosario elaboró un informe donde destacó que "hay una pérdida de un millón de toneladas" en la cosecha de soja, que "finaliza con un 7% menos de producción que el ciclo pasado y es la más baja de los últimos 14 años". Además, la entidad afirmó que la falta de agua y la inestabilidad de los precios condicionan las decisiones de siembra de la próxima campaña. Por otra parte, se explicó que la superficie sembrada fue menor y que aun así las proyecciones daban mejores rendimientos. La sequía y las heladas afectaron al cultivo en momentos críticos. En el sudeste cordobés se registró el mejor rendimiento 33,5 qq/ha, en el centro-sur santafesino se alcanzó un promedio de 30,2 qq/ha, en el extremo sur santafesino se observaron mejores resultados 32,3 qq/ha, en el noreste bonaerense los rendimientos promedian los 30,4 qq/ha y el noroeste terminará con 32 qq/ha.



BALANZA POSITIVA El comercio exterior registró en abril un superávit de US$ 1.444 millones, el mayor de los últimos seis meses y el saldo de la balanza comercial llegó a los US$ 4.001 en los primeros cuatro meses del año, según informó el INDEC. El saldo superavitario acumulado hasta abril supera en un 41,3% al de igual período del año anterior cuando llegó a los US$ 2.830 millones. En abril, las exportaciones alcanzaron US$ 8.327 millones, el mayor nivel registrado desde mayo del 2013 para el mes y crecieron 35,6% respecto a igual mes del año anterior, por la suba del 23,7% en los precios y de 9,6% en las cantidades. En términos desestacionalizados, las exportaciones aumentaron 2,8% respecto de marzo y la tendencia-ciclo creció 1,7% con relación a igual mes del año anterior. Las importaciones llegaron a US$ 6.883 millones y subieron 47,3% respecto a igual mes del año anterior, como consecuencia de una suba de 24,5% en las cantidades y de 17,9% en los precios. GASTO ACELERADO Las cuentas públicas registraron en abril una aceleración del déficit primario que llegó a los $79.184,8 millones y otro en el sector financiero de $146.314,6 millones, según informó el Ministerio de Economía. En el primer cuatrimestre del año se acumula un déficit primario de $271.920 millones y un déficit financiero de $605.906 millones. Esta dinámica se debe a que en abril se registró un incremento real de los ingresos totales del 12,6% real interanual, mientras que los gastos aumentaron un 18,6% en la misma medición. En el cuarto mes del año los gastos superaron los ingresos del Sector Público Nacional (SPN) que ascendieron a $1.085.581,8 millones y mejoraron un 77,9% interanual, En cambio la inversión de capital, en combinación con medidas de inclusión y contención social impulsaron la expansión del gasto primario que alcanzó los $1.164.766,6 millones que creció un 87,4% y al 92,8% interanual si se excluye el gasto COVID en 2021 y 2022. RESISTENCIA La cantidad de combatientes ucranianos que decidió entregarse en la planta siderúrgica Azovstal de Mariúpol ascendía exactamente a 1.908 este viernes, según anunció el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, pero el alto mando de ese grupo permanecía dentro del establecimiento en ruinas. "Continúa el sitio de la planta Azovstal. […] Los nacionalistas parapetados empezaron a rendirse. Por el momento, han depuesto las armas 1.908 personas", dijo el titular de la cartera en una reunión con altos mandos militares. Asimismo, 177 civiles, entre ellos 85 mujeres y 47 niños, han sido evacuados de la acería. "Todos ellos han recibido ayuda médica y psicológica cualificada", afirmó Shoigú. A través de corredores humanitarios, desde los territorios de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como desde Ucrania, se evacuó a "más de 1.377.000 personas", detalló el ministro.

