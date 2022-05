El dólar blue cerró la semana en baja; $204,50

La tendencia vendedora permitió al Banco Central aumentar las reservas.

El dólar blue registró su segunda baja consecutiva y cerró en $204,50 en la punta vendedora, en una jornada en que los tipos de cambio financieros tuvieron un comportamiento dispar y el Banco Central continuó acumulando reservas.

El dólar informal cerró la semana con una baja $1,50, que se suma a los $2 de caída que registró ayer y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 72,6%.

El dólar sin impuestos subió 14 centavos este viernes 20 de mayo, a $123,91 para la venta, mientras que en el Banco Nación avanzó 25 centavos a $123,75. El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos subió 23 centavos a $204,50 en promedio y el mayorista subió 14 centavos a $118,48.

Entre los dólares financieros el contado con liquidación cayó un 0,2% hasta los $210,25 y la brecha con el tipo de cambio oficial llegó a 77,4%.El MEP o dólar bolsa avanzó 0,2% hasta los $210,15 y la diferencia con el mayorista es del 76,2%.

Según los operadores del mercado, los ingresos del complejo agroexportador, la tendencia vendedora de la jornada y sin pagos por importación de energía generaron una semana favorable para la estrategia oficial del Banco Central.

La autoridad monetaria realizó compras por US$ 210 millones durante esta semana la cerró con una adquisición de US$ compra de 40 millones, llevando el acumulado del mes a alrededor de a US$ 770, el mejor registro desde mayo del año anterior.