Rodríguez Larreta recorrió Avellaneda

El mandatario de Juntos por el Cambio y Jefe de Gobierno de la CABA visitó un taller mecánico y una empresa familiar. Horacio Rodríguez Larreta recorrió barrios, comercios y una fábrica, acompañado por el concejal Maximiliano Gallucci. Juntos visitaron, en Villa Domínico, un taller mecánico y una empresa familiar dedicada a la fabricación de bolsones y contenedores. Sobre la visita a la fábrica, Rodríguez Larreta destacó: "Vi mucho empuje. Una PYME que produce y que quiere invertir si ven que la Argentina anda bien. Hay gente con muchas ganas, nosotros tenemos que ayudarlos a que puedan crecer y generar trabajo para salir adelante." Luego, Larreta y Gallucci fueron a Wilde para recorrer la zona comercial de Las Flores y hablar con comerciantes y vecinos. "Los vecinos están muy golpeados por la inseguridad. Avellaneda necesita muchos cambios pero ése, sin dudas, es de los más urgentes; en todos los comercios y los barrios, los vecinos lo repiten. Le digo a la gente que se puede mejorar; si en la Capital lo mejoramos por qué no podemos hacerlo acá", detalló Rodríguez Larreta. Y remarcó: "También preocupa mucho la inflación, frente a un gobierno que no tiene plan para atacarla."

