Cambié la lamparita del pasillo, me bajé de la silla (usar escaleras es de ñoños) subí la perilla del diyuntor, que está en el garage, para dar luz otra vez (cambiar un foquito y cortar la luz, sí es de ñoños). Le tengo respeto a la luz eléctrica, no se mucho de eso por lo tanto nop me hago el vivo con esas cosas. Bueno, la cuestión es que regreso al pasillo, pruebo el interruptor y prendió, se iluminó todo, me sentí como Thomas Edison por un rato. Soy de agrandarme con poco, creo que se debe a esa necesidad de sentirnos útil, a servir para algo en el mundo. Cuando uno es grande puede reconocer que algo no es importante, aunque nos haga sentir bien, en cambio, cuando uno todavía es un niño, no alcanza a tomar dimensión de lo que es importante o no.

De niño, si había algún momento importante, era la visita del tío Lucho. Se quedaba a dormir en lo de mi Nona. Durante los días de su estadía visitaba a gran parte de los familiares. Era sacerdote, parecía un buen tipo. Tenía la fama de saber mucho. Mi viejo me decia: esa es pregunta para el tío Lucio, cuando venga preguntale. Con la llegada del tío Lucio todos nos sentíamos más importantes y cultos. Recuerdo que una noche me dijo con ese tono de sabio, lento y con autoridad: "si subes a un avión, te mueres de viejo y no llegas a las estrellas. Lo dudé realmente y hasta hoy es algo incomprobable, pero bueno hay que creer en lo que dice la ciencia, no me voy a subir a un avión a comprobarlo. La cuestión que todo este clima culto e inspirador nos llevó a mi hermano y a mí a hablarle al ventilador, aaaaa, aaaa, aaaaa. Que interesante! Nunca vi eso! dijo el tío Lucio. Después de ese comentario no nos queríamos mover del ventilador, nos sentíamos importantes. Les estábamos enseñando algo al tío Lucio! Fuimos los reyes de esa noche, hasta que nuestra madre nos sugirió que era suficiente, que el tío ya había entendido esto de hablar frente al ventilador.