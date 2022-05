La Asociación de Profesionales del Acompañamiento Terapéutico de la Provincia de Buenos Aires, agradece. A.P.A.T.B.A., que nuclea a Acompañantes Terapéuticos de toda la Provincia y que tiene su sede en Campana, quiere hacer público su agradecimiento a la Concejal Karina Sala (del Bloque Juntos), por impulsar una Resolución que solicite a la legislatura bonaerense la sanción urgente de la Ley de Ejercicio Profesional de los Acompañantes Terapéuticos. El Acompañamiento Terapéutico es una profesión del campo de la Salud Mental, que viene cumpliendo un interesante proceso de formación y profesionalización en toda la provincia, siendo nuestra ciudad pionera y referente en la materia (la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico se dicta en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15). Falta ahora el definitivo reconocimiento y encuadre legal del mismo, por lo que se pide a ambas cámaras de la legislatura provincial el rápido tratamiento y sanción de una Ley. La Concejal Sala siempre ha apoyado y acompañado a esta profesión en la zona, y por segunda vez presenta una iniciativa de estas características para dar fuerza al reclamo de los miles de A.T. de toda la provincia, así como a los beneficiarios de esta práctica profesional, que necesitan la Ley. En esta ocasión, no solo apoyó la iniciativa de Sala el Bloque de Juntos, sino que el Bloque del Frente de Todos -previo proponer una ampliación al proyecto presentado- también se sumó dándole su apoyo; por lo que finalmente se aprobó por unanimidad de todo el HCD la Resolución que pide la pronta sanción de la Ley. Esto habla no solo de la necesidad de esa Ley, sino también de la generosidad y del compromiso de todos los bloques, que A.P.A.T.B.A. agradece profundamente. Ahora, iniciativas similares se propondrán en todos los Concejos Deliberantes de la Provincia.

