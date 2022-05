P U B L I C







Exquisita cantante · Cancionista · Nacida el 24 de Agosto de 1941 · Lugar de nacimiento: Oliva, Córdoba, Argentina. Esta cordobes, dueña de una coloratura de voz agradable y sostenida, por momentos, con un delicado matiz criollo y arrabalero, en otros con una notable fuerza dramática, interpreta un repertorio interesante, que combina tangos clásicos con los de última generación. La Plata fue su ciudad por adopción y es allí donde inicia su carrera artística en 1969. Al año siguiente, participa en el cuarto Festival de Canto Argentino, en la ciudad de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, siendo consagrada como revelación del Festival. Logro que ratifica poco tiempo después, cuando gana el Gardel de Oro, en la sexta Fiesta Nacional de Tango, en la ciudad de la Falda, Provincia de Córdoba. Es importante destacar la conformación del jurado integrado por figuras de la talla de: Eladia Blazquez, Hugo Del Carril, Homero y Virgilio Expósito y Chabuca Granda. A partir de ese momento comienza su etapa profesional. El Canal 11 de televisión la contrata para sus programas Ronda de Ases y Buenas Noches Buenos Aires. Dos figuras del tango fueron sus padrinos artísticos. Alberto Marino y Alba Solís. En1974, participa en la casa de Carlos Gardel, junto a Floreal Ruiz, Alberto Marino, Hugo Marcel, entre otros. En el verano de ese año, se la podía escuchar en los escenarios marplatenses, costumbre que continuará hasta la fecha, compartiendo elenco con grandes figuras como el cantante español Pedrito Rico, Roberto Goyeneche, Rubén Juárez y Nestor Fabián, para nombrar algunos. La noche de Buenos Aires, la ubica en los mejores locales, alternando sus funciones en Caño 14 y en El Viejo Almacén con giras por el interior del país, Chile y Uruguay. Pero su consagración definitiva ocurriría en diciembre de 1976, cuando debuta en Grandes Valores del Tango, en el Canal9. También es invitada por Eduardo Bergara Leuman a su Botica del Ángel. Su tarea discográfica, se inicia en el sello Fermata 1971 en el larga duración Los de siempre, con el acompañamiento de Alberto Di Paulo, con dos temas: Un día, de Anselmo Aieta, con versos de Francisco García Jiménez y Este corazón sentimental, de Julio De Caro y José María Contursi. En1977, graba su primer disco solista, co la orquesta de Osvaldo Requena, El tango se Llama María Garay, sello Sur, en el que registra una bella versión del tango Mi vieja Viola. Luego entre el 79 y el 81, hace tres discos más para Micronda con la orquesta de Omar Valente, de ellos podemos resaltar, Amor de juguete, La milonga y yo No me esperes esta noche. Fue una embajadora de nuestra música por todo el mundo. De Sudamérica a Tokio, pasando por los Estados Unidos y Europa en repetidas oportunidades. En 1985, actúa en Paris, en el Teatro Empire, con su espectáculo Maria Garay Show y participa en la película del francés Federic Rossif, Corazón Musical. También recorre la costa azul Francesa. Otro hito en su carrera fueron sus giras a Japón en los años 1986 y 1987. Allí repite su show parisino en el Hotel intercontinental Keio de Tokio, durante dos meses cada año y con gran éxito. En esta ocasión graba un disco, con la dirección de Enrique Cutini. En 1998, vuelve a grabar con la orquesta de Alberto Di Paulo, entre los temas podemos nombrar Pasional- que además es el título del disco-, Barro, Uno, Los mareados, entre otros clásicos. No hace mucho, a mediados de 2002, llevó su canto por varias ciudades de Italia y España. Y en el 2004 graba otro disco, Una Mujer de Tango, junto al maestro Ernesto Baffa, en el que se destacan el tema Gracias Buenos Aires de Ernesto de la Cruz Alba Savino y Francisco Arenas y el tango de Cacho Castaña, Garganta con arena, también uno de su propia creación con música de Pascual Mamone, Para después llorar.

