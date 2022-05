» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 21/may/2022 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

La pandemia y los síntomas visuales que nos dejó

Durante los dos primeros años de pandemia, en especial el primero; el hecho de estar encerrados, ya sea por no poder trabajar o por estar haciéndolo dese casa; los chicos realizando la escolaridad a través de las pantallas, o simplemente porque al no tener nada más que hacer nos quedamos mirando series, películas o las redes sociales; nos mantuvo una cantidad de horas frente a las pantallas y en especial a los teléfonos celulares. Esta situación trajo como consecuencia un incremento de una serie de síntomas asociados, como astenopia (fatiga visual), dolor de cabeza frecuente (relacionado al uso de las pantallas)y visión borrosa. Y esto por qué sucede? El empleo prolongado de celulares, computadoras y tablets, entre otros, genera un esfuerzo en el músculo ciliar, que es el encargado de realizar el enfoque de cerca. Al contraerse, incrementa las dioptrías de magnificación del cristalino, proceso conocido como acomodación (similar al que produce una cámara de fotos). La consecuencia es que, luego de tanto tiempo con actividades visuales de cerca, se genera un espasmo y contractura de este músculo, lo cual promueve visión borrosa transitoria y cefaleas en pacientes principalmente jóvenes y niños. El efecto es similar al entrenamiento de un mismo músculo en un gimnasio durante varias horas por día; va a llegar un momento en que se va a acalambrar o contracturar. Es por este motivo que la Academia Americana de Oftalmología recomienda, descansar 20 segundos cada 20 minutos y ver algo que se encuentre a más de 6 metros para evitar el espasmo ciliar. Otro síntoma que también nos dejo la larga exposición a las pantallas, es el ojo seco, (agravado a veces también por uso de los tapabocas). El estar tantas horas concentrado en las pantallas, y expuesto a la luz emitida por las mismas, hace que disminuya nuestra frecuencia normal de parpadeo, eso de manera inconsciente claro está; y el ojo tiende a secarse más y comenzamos a sentir molestias como sensación de cuerpo extraño o basurita en el ojo. Lo recomendable es lubricarse los ojos con lagrimas artificiales si sabemos que vamos a estar obligados a permanecer muchas horas expuestos, y lógicamente consultarlo con tu medico oftalmólogo quien te revisará y te recomendará aquellas que sean las adecuadas para tus ojos; y además chequeará tu refracción, para indicarte si fuera necesario el uso de anteojos. Dra. Pamela Fedato - Médica Oftalmóloga - M.N. 113142 - M.P. 57890 - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 - Whatsapp: 03489-555606 -

