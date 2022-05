» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 21/may/2022 de La Auténtica Defensa. Internet: las gigantes cifras de la red de redes







Con casi cinco mil millones de usuarios en todo el mundo, la red de redes celebró su día, como cada 17 de mayo, con el objetivo de promover la importancia de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El lema de este año, fomentado por la ONU, se enfoca en las "tecnologías digitales para un envejecimiento saludable". Alrededor del 62,5% de la población mundial -4.950 millones de personas- usa internet y le dedica un promedio diario de siete horas para buscar información, comunicarse con sus contactos y actualizarse con noticias, entre sus principales motivaciones. En una época donde van ganando terreno los videojuegos, las criptomonedas y el comercio electrónico, la red de redes celebra su día cada vez más presente en la vida cotidiana. En el país, el 83% de los argentinos son usuarios de internet y le dedican a su uso un promedio de 9 horas por día, según el estudio "Digital 2022" elaborado por las consultoras We Are Social y Hootsuite. El Día Mundial de Internet, más conocido como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, se celebra cada 17 de mayo por resolución de la ONU con el objetivo de "sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de internet y otras tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecer a las sociedades y a la economía; así como fomentar la necesidad de reducir la brecha digital". En esta fecha cobra relevancia el crecimiento que sigue percibiendo la red de redes: de esas 4.950 millones de personas que se conectan a nivel global, 4.620 son usuarios de redes sociales, lo que representa un crecimiento interanual de más del 10% en un año. Tan solo 10 años atrás los usuarios de internet eran 2.177 millones, mientras que en 2017 esa cifra alcanzó los 3.640 millones. En el informe también se indica que casi 6 de cada 10 usuarios de internet en edad laboral (58,4 %) en el mundo ahora compran algo online todas las semanas, mientras que la cantidad de personas que tienen criptomonedas ha aumentado en más de un tercio (37,8%) desde el año pasado: alrededor de 1 de cada 10 internautas en edad laboral tiene algún tipo de divisa digital. Google sigue siendo el sitio más visitado en el mundo, según el ránking que publica SimilarWeb, seguido por YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Cuando una persona hace una consulta en Google, el buscador "analiza cientos de miles de millones de páginas web públicas y las clasifica para ordenar los resultados más relevantes. Todas estas páginas web públicas que el buscador tiene detectadas y analiza cuando el usuario hace una consulta, superan juntas los 100 millones de gigabytes", detallaron a Télam fuentes de Google Argentina. YouTube, el segundo sitio más popular del mundo, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios registrados mensualmente, mientras que en Argentina esa cifra supera las 28 millones de personas. En esta plataforma se ven cada día más de mil millones de horas de video y se suben 500 horas de video por minuto. El pujante mundo de los videojuegos va ganando terreno: el tiempo diario dedicado al uso de una consola de juegos suma en promedio 1 hora y 12 minutos, de acuerdo con el reporte Digital 2022, en donde también se informa que alrededor de 8 de cada 10 usuarios de internet de entre 16 y 64 años declaran jugar videojuegos en cualquier dispositivo en todo el mundo.



#Adelanto 22/05/2022 · 08:36 Hs.

Domingo 22 de Mayo de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13388 - Edición 36 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D