En categorías formativas, el CCC continúa con su participación en el Torneo Metropolitano







Los Caballeros recibieron a Club Italiano, mientras las Damas visitaron a Bella Vista. Este sábado comienza la Súperfecha Sub 16. El pasado fin de semana, las divisiones juveniles masculinas y femeninas del Club Ciudad de Campana afrontaron nuevos compromisos por el Campeonato Oficial de Inferiores de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Por la 8ª fecha del Nivel A, los Caballeros fueron locales ante Club Italiano en una jornada en la que lograron cinco victorias. Los resultados por categoría fueron los siguientes: Sub 12: Ciudad de Campana 3 - Italiano 0. Sub 13: Ciudad de Campana 3 - Italiano 0. Sub 14: Ciudad de Campana 3 - Italiano 1. Sub 16: Ciudad de Campana 3 - Italiano 0. Sub 18: Ciudad de Campana 3 - Italiano 0. Sub 21: Ciudad de Campana 1 - Italiano 3. Por su parte, las Damas se midieron como visitantes ante Bella Vista por la 8ª fecha de la Zona 1 del Nivel C, logrando tres triunfos. Los resultados de la jornada fueron los siguientes: Sub 13: Bella Vista 0 - Ciudad de Campana 3. Sub 14: Bella Vista 0 - Ciudad de Campana 3. Sub 16: Bella Vista 1 - Ciudad de Campana 3. Sub 18: Bella Vista 3 - Ciudad de Campana 0. Sub 21: Bella Vista 3 - Ciudad de Campana 0. Este fin de semana no habrá actividad del Campeonato Oficial de la FMV, porque este sábado comenzará la Súperfecha de la categoría Sub 16 (juegan todos los equipos de todos los niveles), que continuará mañana domingo y finalizará el miércoles 25. Por ello, las tiras masculinas y femeninas del CCC retomarán su competencia habitual el próximo fin de semana: los Tricolores jugarán el sábado 28 como visitantes frente a River Plate, mientras las Tricolores será locales el domingo 29 ante AFALP.

