Puerto Nuevo cierra su preparación para visitar mañana a Luján







El partido se disputará desde las 11.00 horas en la ciudad de la Basílica. La fecha16 comenzó ayer con victoria de Lamadrid sobre Atlas. Y continuará hoy con otros tres encuentros. Este sábado, el plantel de Puerto Nuevo estará realizando su último entrenamiento previo al enfrentamiento que sostendrá mañana por la mañana ante Luján, como visitante, por la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C El Portuario atraviesa una racha de cinco derrotas consecutivas y diez partidos sin victorias (dos empates y ocho caídas). Además, lleva siete encuentros sin poder convertir goles. Incluso, en su última presentación, ante Victoriano Arenas, no pudo aprovechar tampoco el penal que dispuso para igualar un juego en el que mereció mejor suerte. "No estuvimos tranquilos a la hora de definir, pero sabemos que éste es el camino y estamos convencidos que vamos a salir adelante", señaló al respecto el capitán Kevin Redondo, en diálogo con SoloAscenso. Y sobre la necesidad de volver a la victoria para recuperarse también en lo anímico, el mediocampista marcó: "La confianza la tenemos todos, pero obviamente que con triunfo será aún mayor". Mientras tanto, la 16ª fecha comenzó ayer con victoria de Lamadrid, que derrotó 3-1 como visitante a Atlas. Y continuará hoy con otros tres encuentros, entre los que se destaca la presentación de unos de los líderes, Midland, que recibirá a El Porvenir desde las 20.05 horas. Este encuentro será seguido de cerca por los simpatizantes Auriazules, dado que el conjunto de Gerli tiene también 6 unidades y comparte el último puesto de la tabla con el Portuario. Por lo que una victoria del Funebrero será bienvenida en el barrio Don Francisco. Los otros dos cotejos de hoy se jugarán desde las 15.30 horas: Liniers vs San Martín de Burzaco y Central Córdoba de Rosario vs Sportivo Italiano. En tanto, mañana domingo, además de Luján vs Puerto Nuevo (11.00 horas), también se medirán: Victoriano Arenas vs Argentino de Merlo, Claypole vs Berazategui, Excursionistas vs Real Pilar y Deportivo Español vs Leandro N. Alem (todos desde las 14.00).

