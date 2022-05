Le ganó 3-0 a Gimnasia y cortó una racha de diez partidos sin victorias como local. El gol de Rafael Sangiovani en el final del PT cambió el rumbo del juego y, en el ST, el Violeta justificó el triunfo que selló con tantos de Diego Martínez y Braian Camisassa y actuaciones determinantes de Lautaro Díaz y Laureno Tello.

Los rostros desbor-dantes de alegría y los abrazos interminables se adueñaron definitivamente de la escena una vez que Franco Acita marcó el final del cotejo. No era para menos: el desahogo en Mitre y Puccini era tan necesario como difícil de dimensionar. Casi ocho meses y diez partidos tuvieron que pasar para que Villa Dálmine volviera a festejar una victoria como local.

Solo por eso, el 3-0 sobre Gimnasia de Jujuy se configura como un triunfo fundamental para el presente del equipo. Pero, a la vez, también es vital para tomar un respiro respecto a la zona roja de la tabla y, sobre todo, puede convertirse en el envión anímico que le falta al plantel para buscar la levantada que lo aleje de esa insensible pelea por evitar el descenso.

Pero no le fue sencillo al Violeta. En el primer tiempo tuvo muchos problemas para controlar a un rival que, aunque casi no generó chances claras (solo una en el inicio), le manejó mucho y bien la pelota. Una situación que cambió una vez que Sangiovani abrió el marcador con su volea en el cierre de esa primera parte. En el complemento, los dirigidos por Carlos Pereyra ajustaron las marcas, interrumpieron circuitos y prepararon el terreno para los contragolpes que liquidaron el pleito: Martínez la empujó después de una corrida épica de Díaz, mientras Camisassa también tuvo el arco a su disposición después de un remate de Franzoni al palo.

En ese segundo tiempo, Tello tuvo una actuación fundamental en torno al círculo central, mientras Lautaro se confirmó como la carta ofensiva más importante de este equipo: repleto de confianza, con su velocidad es capaz de abrir o romper cualquier partido.

Y así como regaló satisfacciones ayer, también dejó un sabor agridulce su salida del campo de juego: se pareció demasiado a una despedida inminente en medio de rumores que señalan que diferentes equipos de Primera están interesados en sumarlo para el segundo semestre. Versiones de las que se desligó por completo a la salida de los vestuarios (ver aparte).

Mientras tanto, lo innegable es el crecimiento del equipo desde la llegada de "Jetín" a la conducción técnica (a pesar del sinfín de contratiempos) y, especialmente, después de la "mini pretemporada" que hizo el plantel en el marco de su fecha libre. Con ese soporte físico, Villa Dálmine consiguió en Isidro Casanova un muy buen punto que ayer refrendó con su primer triunfo de la temporada en Campana.

Sí: es un momento para relajar y disfrutar. Pero también para aprovechar: el próximo sábado, el Violeta visitará a Flandria, un rival directo en la lucha por la permanencia y otra gran oportunidad para seguir creciendo.

EL PARTIDO

En cuanto a nombres, un solo cambio presentó Villa Dálmine: ingresó Sangiovani en lugar de Agüero. En lo táctico, Pereyra volvió a la línea defensiva de cuatro hombres y pasó a Camisassa como volante central. Cerca suyo se paró Tello, mientras Sangiovani hizo la banda derecha. En ofensiva, D´Angelo tuvo libertad, mientras Díaz inició por la izquierda como extremo, pero también con alguna responsabilidad en el retroceso; y Haberkorn, como centrodelantero.

En el arranque se perfiló un juego de mucha verticalidad. Y así se dieron las primeras situaciones de riesgo. La visita llegó a los 6 minutos, tras una gran combinación colectiva que terminó con Rizzi ingresando solo al área por izquierda. Su remate cruzado fue desviado por Sosa con el pie y en el rebote, sobre la línea, el arquero volvió a lucirse ante la definición de Méndez.

Un minuto después, González también se filtró en el área por izquierda tras un buen pase pinchado de Palavecino, quien rápidamente demostró que era el encargado de manejar la ofensiva jujeña desde su elegante zurda.

La respuesta del Violeta llegó muy rápido también: entre Díaz y D´Angelo armaron la jugada por la izquierda y Camisassa estuvo muy cerca de anticipar a Lucchetti tras el centro bajo del 10.

Sin embargo, después de esa acción, el visitante tomó las riendas del juego: se adueñó de la pelota, la trató con prolijidad y, con mucha movilidad de sus hombres de ataque, lograba generar circuitos muy interesantes. González y Méndez se separaban de Gómez y Moreyra y recibían a espaldas de Camisassa, facilitándole la tarea a Palavecino, Bellegia y Maidana.

Los movimientos del Lobo eran aceitados y con ritmo. Y cobraban todavía mayor lucidez porque los jugadores locales no encontraban marcas o llegaban tarde a los anticipos. Entre Camisassa, Tello y Sangiovani tenían muchos problemas para interrumpir esos circuitos y, por momentos, cometieron demasiadas infracciones. Igualmente, a esa circulación del visitante le faltaban profundizaciones certeras para generar situaciones de peligro.

Así se fue conformando un trámite en el que Villa Dálmine tenía poco el balón, porque encima lo perdía rápido cuando lo recuperaba. Pero, aún en ese contexto, siempre pareció estar latente la oportunidad para lastimar. Porque Gimnasia arriesgaba, tanto cuando manejaba el balón en la última línea como cuando se posicionaba con mucha gente en terreno ajeno.

Y sobre los 43 minutos, cuando el trámite había perdido intensidad, el elenco campanense encontró un oasis en una acción que nació de un lateral sobre la izquierda: después que Haberkorn peinara el balón, parecía perdido, pero Rey Salinas se quedó y Lautaro Díaz lo aprovechó. Su primer centro rebotó en el defensor, pero en la segunda chance no falló y le sirvió la asistencia a Sangiovani, quien desen-fundó una furiosa volea por el segundo palo para dejar sin posibilidades de reacción a Lucchetti.

El complemento comenzó más abierto en el trámite, porque la visita tuvo menos paciencia para verticalizar sus movimientos y porque, así, al Violeta le surgieron más espacios y posibilidades para contratacar. Díaz por izquierda y Alberione por derecha llegaron al área por las bandas, aunque ninguno de los dos decidió bien (el punta lanzó un centro muy pasado y el lateral intentó ajusticiar a Lucchetti contra el primer palo, pero pateó al costado de la red).

Incluso, a los 13, se dio una situación muy clara: D´Angelo clarificó la salida con un taco, Tello corrió por derecha y soltó el pase para la diagonal de Díaz, quien definió abajo contra el primer palo, donde forzó una brillante respuesta del interminable "Laucha" Lucchetti.

Por entonces parecía que los dirigidos por Pereyra tenían controlado el juego y podían liquidarlo de contra. Sin embargo, a los 18, Gimnasia lo sacudió: un pase vertical y filtrado dejó a Reali en posición de gol, pero su definición fue alta ante el achique de Sosa.

Fue un llamado de atención. Pero también una jugada aislada, porque la visita nunca pudo jugar con comodidad en la mitad de cancha: sin la fluidez de la primera parte, su circulación de balón fue defendida con mucha mayor efectividad por el local, que por momentos lograba doblar las marcas. En ese aspecto, Tello fue fundamental para morder y pellizcar en torno al círculo central.

Así, el trámite se fue perfilando para lo que finalmente sucedió a los 34, tras un anticipo de Martínez y una descomunal corrida de Lautaro Díaz por izquierda. El atacante limpió a tres defensores a pura velocidad, llegó hasta la línea final y le sirvió el gol a Martínez, quien solo tuvo que empujarla para marcar el 2-0.

Y la tarde que tanto ansiaba este Villa Dálmine terminó de tomar forma a los 44, después de salvarse de un posible penal (Reali picó a espaldas de los centrales y chocó con la salida de Sosa tras tocar el balón por encima del arquero). Fue con una escapada solitaria de Franzoni, cuya definición cruzada dio en el palo, pero con la fortuna que el rebote le quedó servido a Camisassa para sentenciar el pleito.

Entonces sí respiró el Violeta. Y también lo hicieron sus simpatizantes. Juntos se sacaron de encima esa racha de diez partidos y casi ocho meses sin ganar en casa. Un desahogo muy necesario para la parte anímica y, también, para ilusionarse con una levantada que le permita despegarse de la zona roja de la tabla.



EL DESAHOGO DE SANGIOVANI Y DÍAZ TRAS LA APERTURA DEL MARCADOR.





SÍNTESIS DEL PARTIDO

VILLA DÁLMINE (3): Alan Sosa; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Rafael Sangiovani, Braian Camisassa, Laureano Tello; Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Federico Haberkorn. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Francisco Salerno, Gabriel Pusula, Franco Costantino, Nicolás González, Francisco Nouet y Federico Haberkorn.

GIMNASIA (0): Cristian Lucchetti; Guillermo Cosaro, Carlos Anderson Rey Salinas, Roberto Hernández, Facundo Rizzi; Lautaro Bellegia, Francisco Maidana; Jorge Juárez, Gabriel Méndez, Matías Palavecino; y Leandro Gónzález. DT: Darío Franco. SUPLENTES: Emilio Di Fulvio, Joaquín Barro, Leonardo López, Esteban González, Rodrigo Velázquez, Matías Reali y Nahuel Denis.

GOLES: PT 43m Rafael Sangiovani (VD). ST 34m Diego Martínez (VD) y 44m Braian Camisassa (VD). CAMBIOS: ST Reali x Juárez (G); 15m Barro x Hernández (G); 20m López x Rey Salinas (G); 26m Bertochi x D´Angelo (VD); 29m Velázquez x Palavecino (G) y E. González x Méndez (G); 32m Pusula x Sangiovani (VD); 37m Nouet x Martínez (VD), Costantino x Díaz (VD) y Franzoni x Haberkorn (VD). AMONESTADOS: Martínez, Gómez y Alberione (VD); Juárez, Bellegia y L. González (G). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Franco Acita.



CAMISASSA NO ALCANZA A ANTICIPAR LA SALIDA DE LUCCHETTI EN LA PRIMERA LLEGADA DEL VIOLETA DEL PARTIDO. TENDRÍA REVANCHA EN EL CIERRE DEL SEGUNDO TIEMPO, CUANDO MARCÓ EL 3-0.





DIEGO MARTÍNEZ FESTEJA SU PRIMER GOL EN VILLA DÁLMINE TRAS RECIBIR EL PASE ATRÁS DE DÍAZ Y DEFINIR CON EL ARCO VACÍO. FUE EL 2-0 PARA EL VIOLETA.





AVANZÓ HASTA EL 30º PUESTO

Con su victoria ante Gimnasia (J), Villa Dálmine trepó hasta el 30º lugar de la tabla de posiciones. No se trata de un gran avance (incluso, entre hoy y mañana puede caer hasta el 34º puesto), pero con sus 14 puntos actuales tiene ahora cinco de diferencia respecto a Santamarina (9), que ayer perdió 3-0 en su visita a Independiente Rivadavia, sigue último y todavía no quedó libre.

Y también le permiten ubicarse dos unidades por encima de Flandria (12), que cayó 2-0 ante Belgrano en Córdoba y tampoco quedó libre todavía. Y que, además, será su próximo rival, el sábado 28 en Jáuregui.

Los demás resultados de ayer fueron: Brown (A) 2-1 Instituto, Defensores de Belgrano 0-0 Agropecuario, San Martín (SJ) 3-1 Nueva Chicago y Estudiantes (BA) 2-1 Quilmes. Anteriormente, el viernes también jugaron: All Boys 1-1 Deportivo Madryn y Atlanta 0-0 Deportivo Maipú.

Mañana domingo continuará la programación de esta 16ª fecha con: San Telmo vs Alvarado (14.00), Guillermo Brown vs Mitre (14.00), Gimnasia de Mendoza vs Estudiantes de Río Cuarto (16.00), Atlético de Rafaela vs Ferro Carril Oeste (16.00), Chacarita vs Sacachispas (17.00), Güemes vs Deportivo Morón (19.00) y San Martín de Tucumán vs Tristán Suárez (21.30).

Finalmente, el lunes se completará la fecha con Deportivo Riestra vs Temperley (15.35) y Chaco For Ever vs Almagro (21.10).